कोकण

Konkan Katalshilp : हजारो वर्षांपूर्वीही कोकणात मानव राहत होता? सौंदळमध्ये सापडलं 4 फूट उंच प्राचीन 'कातळशिल्प'; 'त्या' 6 मित्रांनी असं काय शोधून काढलं?

Discovery of Ancient Human-Shaped Petroglyph in Rajapur : राजापूर तालुक्यातील सौंदळ येथे सापडलेल्या मानवाकृती कातळशिल्पामुळे कोकणातील प्राचीन मानवी वस्तीचे संकेत मिळाले आहेत.
Ratnagiri human petroglyph discovery

Ratnagiri human petroglyph discovery

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

राजापूर (रत्नागिरी) : तालुक्यातील पन्हाळेतर्फे सौंदळ येथील माळवाडी परिसरात एका वैशिष्ट्यपूर्ण मानवाकृती कातळशिल्पाचा शोध लागला आहे. जांभ्या दगडाच्या सड्यावर हे प्राचीन कातळशिल्प आढळून (Konkan human figure petroglyph) आले असून, ते सुमारे चार फूट उंच आणि तीन फूट रुंद आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Rajapur
heritage
Ratnagiri
Ratnagiri district updates