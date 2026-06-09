Konkan Katalshilp : हजारो वर्षांपूर्वीही कोकणात मानव राहत होता? सौंदळमध्ये सापडलं 4 फूट उंच प्राचीन 'कातळशिल्प'; 'त्या' 6 मित्रांनी असं काय शोधून काढलं?

राजापूर (रत्नागिरी) : तालुक्यातील पन्हाळेतर्फे सौंदळ येथील माळवाडी परिसरात एका वैशिष्ट्यपूर्ण मानवाकृती कातळशिल्पाचा शोध लागला आहे. जांभ्या दगडाच्या सड्यावर हे प्राचीन कातळशिल्प आढळून (Konkan human figure petroglyph) आले असून, ते सुमारे चार फूट उंच आणि तीन फूट रुंद आहे. .दगडात अंदाजे एक इंच खोलीपर्यंत कोरलेले हे मानवाकृती कातळशिल्प दोन्ही हात बाजूला पसरलेल्या अवस्थेत आहे. दुरून पाहिल्यास एखाद्या व्यक्तीची सावलीच कातळावर उमटली असल्याचा भास होतो, हे या शिल्पाचे वैशिष्ट्य आहे..निसर्गात भटकंती करत असताना विनोद पवार, पराग पारकर, वरद पवार, वरुण जाधव, यश इंगळे आणि समर्थ आबवले यांना हे कातळशिल्प आढळून आले. पन्हाळेतर्फे सौंदळ येथील ही मानवाकृतीदेखील अशाच प्राचीन वारशाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हजारो वर्षांपूर्वी या भागात मानवाचे वास्तव्य असल्याचा संदर्भ अधोरेखित करणारी शेकडो कातळशिल्पे गेल्या काही वर्षांत कोकणात प्रकाशझोतात आली आहेत..Ajanta Ghat Road : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! अजिंठा लेणी परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटणार; भूसंपादनासाठी राजपत्र होणार प्रसिद्ध, नव्या रस्त्याचा काय आहे प्लॅन?.दस्ताऐवजीकरणाचे काम हातीमाळवाडीतील कातळशिल्पाचा शोध लागल्यानंतर तत्काळ परिसराची पाहणी, स्वच्छता व प्राथमिक दस्ताऐवजीकरणाचे काम हाती घेण्यात आल्याची माहिती पवार यांनी दिली. पन्हाळेतर्फे सौंदळ येथे सापडलेल्या या मानवाकृती कातळशिल्पाचा पुरातत्त्व विभागाकडून सखोल अभ्यास व्हावा, तसेच त्याचे जतन आणि संवर्धन केले जावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.