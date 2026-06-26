कोकण

Rajapur Nuclear Power Project : 'आता प्रकल्पाला विरोध कराच, समोरून काय करतो ते बघाच..'; खासदार नारायण राणेंचा अणुऊर्जा प्रकल्पावरून विरोधकांना थेट दम

Narayan Rane Supports Rajapur Nuclear Power Project : राजापुरात अणुऊर्जा प्रकल्प झाल्यास कोकणातील रोजगार, उद्योग आणि वीज निर्मितीला मोठी चालना मिळेल, असे नारायण राणे यांनी सांगितले.
Narayan Rane Rajapur project statement

Narayan Rane Rajapur project statement

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : राजापुरात अणुऊर्जा प्रकल्प आला तर त्याचे स्वागत करू. जिल्ह्यात एखादा प्रकल्प येणे गरजेचे आहे. हा प्रकल्प झाला असता तर राज्याला मुबलक वीज मिळाली असती. नोकऱ्या, रोजगार मिळाला असता. त्यामुळे आता अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध (Konkan nuclear power project update) कराच. समोरून काय करतो ते बघा, असा दम खासदार नारायण राणे यांनी प्रकल्प विरोधकांना दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

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