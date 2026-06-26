Rajapur Nuclear Power Project : 'आता प्रकल्पाला विरोध कराच, समोरून काय करतो ते बघाच..'; खासदार नारायण राणेंचा अणुऊर्जा प्रकल्पावरून विरोधकांना थेट दम

रत्नागिरी : राजापुरात अणुऊर्जा प्रकल्प आला तर त्याचे स्वागत करू. जिल्ह्यात एखादा प्रकल्प येणे गरजेचे आहे. हा प्रकल्प झाला असता तर राज्याला मुबलक वीज मिळाली असती. नोकऱ्या, रोजगार मिळाला असता. त्यामुळे आता अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध (Konkan nuclear power project update) कराच. समोरून काय करतो ते बघा, असा दम खासदार नारायण राणे यांनी प्रकल्प विरोधकांना दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..गेल्या काही दिवसांपासून भाजपचे आमदार प्रमोद जठार यांनी राजापुरात पुन्हा अणुऊर्जा प्रक्लप येणार असल्याचे संकेत दिले. त्यांच्या दौऱ्यामध्ये त्यांनी पुन्हा पुन्हा ती ‘री’ ओढली होती..याबाबत खासदार राणे म्हणाले, ‘‘आणखी चार दिवस पाऊस पडला नसता तर पाण्याबरोबर आपल्याला वीजदेखील मिळाली नसती. अंधारात राहण्याची वेळ आली असती. अणुऊर्जा प्रकल्प झाला असता तर राज्याला पुरेल एवढी वीजनिर्मिती झाली असती. त्याला अनुसरून अनेक उद्योग, व्यवसाय सुरू झाले असते. हजारो तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या. बेरोजगारी दूर झाली असती म्हणून जिल्ह्यात प्रकल्प हवाच. जर प्रकल्प पुन्हा येणार असेल तर त्याचे आम्ही स्वागत करणार. किती दिवस आणि किती वेळा लोकांना समजवायचे? आता प्रकल्पाविरोधी आंदोलन कराच; मग समोरून काय करतो, ते बघा.’’.Konkan Katalshilpa : कोकणच्या लाल मातीत दडलाय 10 हजार वर्षांपूर्वीचा गूढ इतिहास! प्राचीन कातळशिल्पांना मिळणार जागतिक दर्जा? 'युनेस्को'च्या यादीसाठी हालचालींना वेग.उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोपनारायण राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर अत्यंत गंभीर आणि थेट शब्दांत प्रहार केला. या प्रकल्पाला विरोध करणारे नेमके कोण होते? तर उद्धव ठाकरे होते. त्यांनी पैसे खाल्ले आणि ते गप्प बसले. त्यांच्या या राजकारणामुळे प्रकल्प तर गेलाच; पण सोबतच कोकणातील हजारो तरुणांचा रोजगार आणि व्यवसायही हिरावला गेला, असा घणाघाती आरोप राणेंनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.