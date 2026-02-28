कोकण

Kashi Kund Inscription : कोकणात इतिहासाचा अनमोल ठेवा! गंगातीर्थातील काशीकुंडात सापडला प्राचीन शिलालेख, नेमकं काय लिहिलंय त्यावर? 16 व्या शतकातील कनेक्शन?

Historical Discovery at Gangamai Temple’s Sacred Kund in Ratnagiri : राजापूर तालुक्यातील उन्हाळे गंगातीर्थक्षेत्री काशीकुंडात प्राचीन शिलालेख सापडला असून तो १६-१७ व्या शतकातील असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
राजापूर (रत्नागिरी) : तालुक्यातील उन्हाळे तीर्थक्षेत्री असलेल्या गंगामाईच्या ठिकाणी असलेल्या चौदा कुंडांपैकी काशीकुंडामध्ये प्राचीन शिलालेख आढळून आला आहे. त्या शिलालेखावर ‘चरण रज भास्कर काशी जोशी सोमेश्वरकर’ अशी अक्षरे कोरलेली आहेत. हा शिलालेख नेमक्या कोणत्या कालावधीमध्ये आणि कोणी कोरला आहे, याबाबत कोणताही उल्लेख आढळून येत नाही.

Rajapur
History
Ratnagiri

