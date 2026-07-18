कोकण

Rajapur Waterfalls : पावसाळा सुरू होताच राजापुरातील धबधबे ओसंडले; 'या' 5 धबधब्यांचे सौंदर्य पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क

Best waterfalls in Rajapur during monsoon : पावसाळा सुरू होताच राजापूर तालुक्यातील प्रसिद्ध धबधब्यांवर पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. सवतकडा, परीटकडा, धोपेश्वरसह अनेक धबधबे आकर्षण ठरत असून सुविधांच्या अभावामुळे पर्यटक नाराजी व्यक्त करत आहेत.
Famous waterfalls in Ratnagiri district

Famous waterfalls in Ratnagiri district

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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राजापूर : पावसाळा सुरू होताच येथील डोंगरदऱ्यांमधून कोसळणारे शुभ्र धबधबे आता ओसंडून वाहू लागले आहेत. या कोसळणाऱ्या जलधारांखाली मनसोक्त भिजण्याचा आणि आंघोळीचा आनंद लुटण्यासाठी ‘वर्षा सहलीं’च्या माध्यमातून पर्यटकांचे मोर्चे आता राजापूर तालुक्यातील विविध धबधब्यांकडे वळू लागले (Rajapur waterfalls travel guide) आहेत.

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