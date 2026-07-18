Rajapur Waterfalls : पावसाळा सुरू होताच राजापुरातील धबधबे ओसंडले; 'या' 5 धबधब्यांचे सौंदर्य पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क

राजापूर : पावसाळा सुरू होताच येथील डोंगरदऱ्यांमधून कोसळणारे शुभ्र धबधबे आता ओसंडून वाहू लागले आहेत. या कोसळणाऱ्या जलधारांखाली मनसोक्त भिजण्याचा आणि आंघोळीचा आनंद लुटण्यासाठी ‘वर्षा सहलीं’च्या माध्यमातून पर्यटकांचे मोर्चे आता राजापूर तालुक्यातील विविध धबधब्यांकडे वळू लागले (Rajapur waterfalls travel guide) आहेत..तालुक्यात डोंगरमाथ्यावरून थेट पायथ्यापर्यंत वनराईमधून कोसळणाऱ्या धबधब्यांचे तुषार अंगावर झेलण्याची अनुभूती घेण्यासाठी दरवर्षी गर्दी वाढत आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत राजापूरमधील धबधब्यांना राज्यभरातून हजारो पर्यटकांनी भेटी दिल्या आहेत. विशेषतः चुनाकोळवण येथील सवतकडा आणि परीटकडा पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरत असून, येथे दरवर्षी पर्यटकांचा आकडा वाढताना दिसत आहे..पर्यटकांची विशेष पसंती मिळणाऱ्या धबधब्यांमध्ये शहरानजीकच्या धोपेश्वर येथील मृडानी नदीवरील धबधबा, ओझर येथील धबधबा, हर्डी येथील कातळकडा आणि सौंदळ येथील धबधबा यांचा समावेश आहे. विकेंडला (शनिवार-रविवार) या सर्व ठिकाणी पर्यटकांची मोठी रेलचेल पाहायला मिळत आहे..पर्यटनस्थळी सोयीसुविधांची वानवा असल्यामुळे पर्यटकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक पर्यटनाला आणि अर्थकारणाला मोठी चालना देणाऱ्या या धबधब्यांच्या परिसरात मात्र सोयीसुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. अनेक गावांमध्ये प्रसिद्ध धबधबे आहेत; मात्र तिथे जाण्यासाठी रस्त्यावर कोणतेही दिशादर्शक फलक लावलेले नाहीत. यामुळे परजिल्ह्यातून येणाऱ्या पर्यटकांचा बराच वेळ रस्ता शोधण्यातच वाया जातो..Automatic Weather Centers : हवामानाचा अचूक अंदाज मिळणार की खोळंबा? रत्नागिरीतील 739 ग्रामपंचायतींमध्ये जागा निश्चित, पण 'या' 42 गावांचं काय?.या दुर्गम पर्यटनस्थळांवर जाण्यासाठी मर्यादित वाहने उपलब्ध आहेत तसेच पर्यटकांना योग्य माहिती देणारे स्थानिक गाईडही उपलब्ध नाहीत. धबधब्यांच्या परिसरात चविष्ट जेवण किंवा इतर आवश्यक सुविधा देणारी चांगली हॉटेल्स उपलब्ध नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामस्थांनी पुढाकार घेऊन या भागात पायाभूत सुविधा आणि खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स उपलब्ध करून दिल्यास, या हंगामी पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळू शकते..दरम्यान, प्रशासनाने धबधब्यांच्या ठिकाणी पर्यटनाला जाताना काळजी घेण्याचा आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर धोकादायक ठिकाणी जाऊ नये, अशा सूचनाही दिलेल्या आहे. सध्या पाऊस थांबलेला असला तरीही पुढील आठवड्यात पुन्हा जोर धरेल अशी शक्यता आहे. मुसळधार पावसावेळी पाणी अचानक वाढून धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते..Konkan Rock Art : कोकणात सापडला 3 हजारहून अधिक कातळशिल्पांचा खजिना; एकशिंगी गेंड्याचं रहस्य काय? अश्मयुगीन मानवाचा काळ अनुभवता येणार!.राजापूरमधील प्रसिद्ध धबधबेमृडानी नदीवरील धोपेश्वर येथील धबधबाचुनाकोळवण येथील ‘सवतकडा’ आणि ‘परीटकडा’उंचावरून कोसळणारा हर्डी येथील ‘कातळकडा’ओझरचा निसर्गवेध घेणारा धबधबाहिरवाईने वेढलेला सौंदळचा धबधबा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.