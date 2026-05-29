Ratnagiri Fishing Boat Incident : अजून किती अपघात होण्याची वाट पाहणार? राजीवडा खाडीतील गाळात रुतली नौका, लाटांच्या तडाख्यात मच्छीमारांचा जीव टांगणीला

रत्नागिरी : शहराजवळील राजीवडा खाडी मुखाशी मच्छीमारांना जीव मुठीत घेऊन नौका ने-आण करावी लागत आहे. तांडेलला पाण्याचा अंदाज न आल्याने राजिवड्यातील मच्छीमारी नौका बुधवारी (ता. २७) खाडी मुखातील गाळामध्ये (Ratnagiri Rajivada creek fishing boat incident) अडकली. सकाळी अडकलेली ही नौका दुपारी समुद्राच्या भरतीच्या लाटांमुळे निघाली. त्यामुळे चार तास या मच्छीमारांचा जीव टांगणीला लागला होता. त्यामुळे मंजूर झालेल्या कामातून या खाडीमुखातील गाळ लवकरात लवकर काढून मच्छीमारांना ये-जा करण्यासाठी सुरक्षित मार्ग तयार करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..गृहविभागाने ३१ जुलै २०२५ला जारी केलेल्या शासननिर्णयानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजीवडा येथे खाडीच्या मुखाजवळ 'ब्रेक वॉटरपॉल ग्रोयान्स टाईप' बंधारा बांधणे आणि खाडीतील गाळ काढणे या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या कामासाठी १४३ कोटी ९६ लाख ८१ हजार ३५५ रुपये इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते..राजीवडा (ता. रत्नागिरी) येथे खाडी मुखाजवळ ब्रेक वॉटरपॉल ग्रोयान्स टाईप बंधारा बांधणे व खाडीमुखाजवळ गाळ काढणे या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने २०२२-२३च्या राज्य दरसूचीवर आधारित अंदाजपत्रक तयार केले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या अंदाजपत्रकाची तपासणी केली आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १४३.९७ कोटी इतका आहे. या मंजूर कामाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे मासेमारीचा यंदाचा हंगाम संपला तरी गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यानंतरच हा गाळ काढण्याचे सुरू होईल, असे स्पष्ट दिसत आहे..त्यामुळे अजूनही राजीवडा भागातील मच्छीमारांना गाळात रुतलेल्या खाडीतूनच भरतीची वाट पाहून वाट काढावी लागत आहे. काल ओहोटीला एक मच्छीमार राजिवड्यात जात असताना तांडेलला अंदाज न आल्याने नौका गाळात रूतली. त्यामुळे सुमारे चार ते पाच तास भरतीची वाट पाहावी लागेल. भरतीचे पाणी वाढल्यानंतर ही नौका गाळातून बाहेर निघाली..मच्छीमारांचा जीवघेणा प्रवासराजीवडा खाडी मुखाशी असलेल्या गाळामुळे मच्छीमारांना रोज जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. गाळात नौका रुतल्यास त्यांना भरतीची प्रतीक्षा करावी लागते. याचा विचार करून तातडीने खाडीमुखातील गाळ काढावा अशी मागणी मच्छीमारांतून जोर धरत आहे..वर्षानुसार अपेक्षित खर्चाची केलेली तरतूद अशी२०२४-२५- अपेक्षित खर्च ०.५० कोटी२०२५-२६- अपेक्षित खर्च ६३.०९ कोटी२०२६-२७- अपेक्षित खर्च ८०.३८ कोटीदृष्टिक्षेपात'ब्रेक वॉटर' बंधाऱ्यासाठी ६४ कोटी २५ लाख ५ हजार ३१५ रुपये अपेक्षितगाळ काढण्यासाठी ३७ कोटी ५ लाख ४५ हजार ९३८ रुपये खर्च अपेक्षित.