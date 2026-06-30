ITI Student Success Story : ITI प्लंबर ते थेट स्पेनमधील मल्टिनॅशनल कंपनी! कोकणातील सुजित जाधवची परदेशात भरारी; महिन्याला कमावणार 'एवढे' लाख

रत्नागिरी : जिद्द, मेहनत आणि कौशल्याच्या बळावर ग्रामीण भागातील तरुणांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गरुडझेप घेण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणले आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील काटवली या छोट्याशा गावातील सुपुत्र आणि संगमेश्वर आयटीआयचा माजी विद्यार्थी सुजित जाधव याची स्पेनमधील एका नामवंत आंतरराष्ट्रीय पॅसेंजर शिप कंपनीत ‘असिस्टंट प्लंबर’ पदावर निवड झाली (Sangameshwar youth selected in Spain company) आहे..या जागतिक दर्जाच्या पदासाठी सुजितला प्रतिमहा सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त वेतन मिळणार आहे. आजच्या प्रगत युगात टिकून राहण्यासाठी आणि स्वतःची प्रगती साधण्यासाठी तरुणांनी व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या ‘आयटीआय’ सारख्या संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असे आवाहनही त्याने केले..Konkan Rock Art : हजारो वर्षांपूर्वी कोकणात मानवी जीवन कसं होतं? सहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात झाला रत्नागिरीतील 'कातळशिल्पांचा' समावेश, पुस्तकात आणखी काय? .तेथून योग्य कौशल्य आत्मसात करून आपण जागतिक स्तरावर प्रावीण्य मिळवू शकतो, हा विश्वास त्याने दाखवून दिला आहे. जाधव याच्या या यशामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्याधारित शिक्षणाविषयी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांविषयी एक नवा उत्साह निर्माण झाला आहे..Shahu Mill Kolhapur : कोल्हापुरातील ऐतिहासिक शाहू मिलचे अस्तित्व धोक्यात! छत कोसळले, भिंती ढासळल्या; प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष, आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काय झाले?.आजच्या आधुनिक युगात तरुणांनी केवळ पदव्यांमागे न धावता प्रत्यक्ष कौशल्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. भविष्यात फिटिंग, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, सुतारकाम, इलेक्ट्रिकल आणि यांत्रिक कामासारख्या तांत्रिक व व्यावहारिक कौशल्यांना जगभरात प्रचंड मागणी असणार आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितीही प्रगत झाली, तरी ती मानवी हातांच्या तांत्रिक कौशल्याची जागा घेऊ शकत नाही.-सुजित जाधव, संगमेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.