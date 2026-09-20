कोकण

Sangameshwar Ganpati Visarjan : गणपती विसर्जनावेळी सोनवी नदीत 22 वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू, वडील वाचले, पण..; आजोबांसमोरच नातवाचा दुर्दैवी अंत

Sangameshwar Ganpati Visarjan During Sonavi River Incident : संगमेश्वर तालुक्यातील माभळे येथे गणपती विसर्जनावेळी सोनवी नदीत वडील-मुलगा बुडाले. वडिलांना वाचविण्यात यश आले. मात्र, २२ वर्षीय प्रज्ज्वल घडशी याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Sangameshwar Ganpati Visarjan Tragedy

Sangameshwar Ganpati Visarjan Tragedy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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संगमेश्वर : गणपती विसर्जनावेळी माभळे येथे सोनवी नदी पात्रात दोघे जण बुडाल्याची घटना घडली. यामध्ये बुडणाऱ्या वडिलांना वाचविण्यात यश आले, मात्र त्यांचा मुलगा पाण्यात बुडाला. त्या दोघांना वाचवण्यासाठी आजोबांनी शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र त्यांना नातवाला वाचवता आले (Sonavi River Drowning News) नाही. ही घटना शनिवारी (ता. १९) सायंकाळी घडली.

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