Ratnagiri Farmers Compensation Delay : संगमेश्वर तालुक्यातील 60 टक्के शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार? महसूल विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, उपसभापती बाईत आक्रमक

देवरूख : संगमेश्वर तालुक्यात यंदा आंबा व काजू पिकांचे अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील बदलांमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासकीय भरपाई मिळण्यात महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे मोठा अडथळा निर्माण झाला (Sangameshwar mango crop loss compensation) आहे. तालुक्यातील सुमारे दोन हजार बाधित शेतकऱ्यांची यादी पंचायत समितीने जून महिन्यातच तयार करून ऑनलाईन अपलोडसाठी तहसील कार्यालयाकडे पाठवली होती; मात्र जुलै महिना संपत आला, तरी अद्याप केवळ ४० टक्केच यादी प्रणालीवर अपलोड झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे..या संथ कारभारामुळे ६० टक्के शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची तीव्र भीती व्यक्त केली जात आहे. ही यादी लवकरात लवकर अपलोड व्हावी, यासाठी पंचायत समितीच्या कृषी विभागाचे कर्मचारी रोज तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत; मात्र संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे..या प्रकाराची गंभीर दखल घेत संगमेश्वर पंचायत समितीचे उपसभापती प्रफुल्ल बाईत यांनी बुधवारी तहसीलदार अमृता साबळे यांची भेट घेऊन हा सर्व प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. शेतकऱ्यांच्या हक्काची भरपाई वेळेत मिळण्यासाठी ऑनलाईन अपलोडची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी केली..E Pik Pahani Update : शेतकऱ्यांची चिंता मिटली! आता स्वतः ई-पीक पाहणी करण्याची गरज नाही; शासनाचा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय, असा काय केला बदल?.पंचायत समितीने वेळेत सर्व माहिती आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी तहसील कार्यालयाकडे सुपूर्द केली आहे. तरीही ऑनलाईन अपलोडच्या कामात होत असलेली दिरंगाई अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे हजारो शेतकरी आर्थिक मदतीपासून वंचित राहू शकतात. प्रशासनाने तातडीने सर्व याद्या प्रणालीवर अपलोड करून भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करावी अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल.-प्रफुल्ल बाईत, उपसभापती, पंचायत समिती, संगमेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.