Sonvi Bridge Accident in Sangameshwar : सोनवी पुलावर दोन ट्रकची धडक; एकाच मार्गिकेतून दुहेरी वाहतुकीचा फटका; महामार्गावर वाहनांच्या रांगा

संगमेश्वर (रत्नागिरी) : प्रचंड घाईगडबडीत वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेल्या नवीन सोनवी पुलावर महिना पूर्ण होण्याच्या आतच काल सकाळी पहिला अपघात (Ratnagiri highway truck collision news) झाला. दोन ट्रक एकमेकांवर धडकल्याने महामार्गावर दोन्ही बाजूने वाहनांच्या रांगा लागल्या. या अपघातात जीवितहानी झाली नसली तरी या पुलावरून एकच मार्गिका सुरू करण्यात आल्याने कुठलेही सुरक्षेचे उपाय न केल्याने हा अपघात झाल्याचे दिसून आले. या अपघातामध्ये झेवियर अल्वेरीस (वय ३१), शहीद पानाडी (२३) आणि सुरेश बांगर (३२) हे तिघे जखमी झाले आहेत. .याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल सकाळी नेहमीप्रमाणे वाहतूक सुरू असताना अचानक पुलाच्या दिशेने एक मोठा आणि भयानक आवाज झाला. त्यामुळे बसस्थानकातील प्रवासी, चालक-वाहक, स्थानिक ग्रामस्थांनी आवाजाच्या दिशेने धाव घेतली. दोन ट्रक एकमेकांवर आदळले होते..मुंबईच्या बाजूचा पूल पूर्ण न झाल्यामुळे याच मार्गिकेवरून मुंबई आणि गोवा अशा दोन्ही बाजूंनी येणारी-जाणारी वाहने सोडली जात आहेत. हा पूल तीव्र वळणाचा असल्याने समोरून येणाऱ्या वाहनांचा चालकांना अंदाज येत नाही. एकाच मार्गिकेतून परस्परविरोधी दिशांना जाणारी अवजड वाहने वळणावर समोरासमोर आल्यानेच हा अपघात घडला आहे..Pune Bangalore Highway : 92 खांब अन् 3.4 किलोमीटर लांबी! कराडच्या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू; जूनअखेर सर्व वाहनांसाठी खुला होणार, काम अंतिम टप्प्यात.या अपघातात सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली असली, तरी वाहनांचे चालक व क्लीनर किरकोळ जखमी झाले आहेत. त्यांना तातडीने स्थानिक ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले होते. तिथे त्यांच्यावर आवश्यक ते प्राथमिक उपचार करून डॉक्टरांनी त्यांना सोडून दिले..दोन्ही वाहने पुलाच्या मध्यभागीच अडकल्याने पुलाच्या दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आणि मोठी वाहतूक कोंडी झाली. अपघाताची माहिती मिळताच संगमेश्वर पोलिस ठाण्याचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करत अपघातग्रस्त वाहने बाजूला केली आणि वाहतूक सुरळीत केली. संध्याकाळपर्यंत या अपघाताचा गुन्हा संगमेश्वर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला नव्हता..Tukaram Mundhe Crackdown : मुंढेंच्या दणक्याने हॉटेल्सही 'सरळ'! आधी सिलिंडर, आता 'एफडीए'मुळे मेन्यूमध्ये कपात; पनीर, चीज, खवा 'गायब'च .वाहनचालकांच्या जीवाशी खेळवळणाच्या रस्त्यावर आवश्यक ते गतिरोधक, दिशादर्शक फलक किंवा वाहनांचा वेग नियंत्रित करणारी कोणतीही यंत्रणा न बसविता दोन्ही बाजूंची वाहतूक एकाच मार्गिकेतून सुरू करणे म्हणजे वाहनचालकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप वाहनचालकांतून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.