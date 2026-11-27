देवरूख : संगमेश्वर तालुक्यासमोर टंचाईचे गंभीर संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. तालुक्यातील सरासरी पर्जन्यमानात ३५ टक्के घट झाली आहे. १६५ गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता वर्तवली (Ratnagiri water scarcity 2026) आहे. याला सामोरे जाण्यासाठी संगमेश्वर तालुक्याचा २६ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या विविध उपाययोजनांचा टंचाई आराखडा तयार केला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे..पावसाचे प्रमाण घटल्यामुळे तालुक्यातील पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विहिरी, विंधन विहिरी तसेच नद्या आणि नाल्यांमधील पाणीसाठा कमी होण्याची भीती असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू शकते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पंचायत समिती प्रशासनाने आत्तापासूनच पाणीटंचाई निवारणासाठी नियोजन सुरू केले आहे. तालुक्यातील ७२ गावांना पाणीटंचाईच्या काळात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागण्याची शक्यता आहे..विशेषतः डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांमध्ये पाण्याची समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता प्रशासनाने गृहीत धरली आहे. त्यामुळे या गावांसाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. तसेच नवीन पाणीस्रोत निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार तालुक्यात ४६० विंधन विहिरी प्रस्तावित आहेत. तसेच ६५ गावांमधील २७४ नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. या योजनांची दुरुस्ती झाल्यास संबंधित गावांमधील पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होईल..Shaktipeeth Highway Farmers Protest : 'मरायच्या आधी कार्य घालायला आलाय का?'; शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध, पोलिस बंदोबस्तातही मोजणी रोखली.पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्यादृष्टीने १२४ गावांमध्ये एकूण ४०२ कामे प्रस्तावित केली आहेत. यामध्ये विहिरींची कामे, नदीपात्रातील गाळ काढणे तसेच पाणीसाठा वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा समावेश आहे. या सर्व कामांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असून, त्यासाठी शासनाकडे २६ कोटी ६४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे..संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन केले आहे. टंचाई आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. यामध्ये नवीन विंधन विहिरी, नळपाणी योजनांची दुरुस्ती तसेच विहिरी व नदीपात्रातील गाळ काढण्याच्या कामांचा समावेश आहे. उन्हाळ्यात नागरिकांना पाणीटंचाईचा त्रास होऊ नये यासाठी नियोजन केले आहे.-अक्षय पाटील, गटविकास अधिकारी, संगमेश्वर.Baliraja Shetpanand Road Scheme : पाणंद रस्ता अडविल्यास आधार, फार्मर आयडी पाच वर्षे ब्लॉक! अतिक्रमणधारकांना शासकीय योजनांचा लाभही बंद; पाणंद रस्त्यांसाठी कठोर नियमावली.तालुक्यात ९०० बंधारे पूर्णपावसाचे पाणी अडवून भूजलपातळी वाढवण्यासाठी संगमेश्वर तालुक्यात यंदा १२०० बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ९०० बंधाऱ्यांची कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित बंधारे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या बंधाऱ्यांमुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवण्यास मदत होणार असून, विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ होण्यासही हातभार लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.