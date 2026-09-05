Raghuveer Ghat Landslide : रघुवीर घाटात पुन्हा मोठी दरड कोसळली: रत्नागिरी-सातारा मार्ग ठप्प, 21 गावांचा संपर्क तुटला

खेड : रत्नागिरी-सातारा जिल्ह्याला जोडणाऱ्या रघुवीर घाटात गुरुवारी मध्यरात्री पुन्हा मोठी दरड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. रस्त्यावर माती व मोठे दगड आल्याने वाहनांची ये-जा बंद झाली असून, सातारा जिल्ह्यातील सुमारे २१ गावांचा रत्नागिरीशी संपर्क विस्कळीत झाला (Raghuveer Ghat landslide traffic update) आहे..दरड कोसळलेल्या ठिकाणी अकल्पे-खेड एसटी बस सकाळपासून अडकली असून, बसमधील विद्यार्थी, महिला आणि अन्य प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले आहे. खेडकडे येणारे अनेक प्रवासीही घाटात अडकले होते; परंतु प्रवासी उतरून पायी चालत परत आपल्या गावी निघून गेले. दरड हटविण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून काम सुरू करण्यात आले आहे. रस्ता पूर्ववत होण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..OBC Reservation Latest Update : ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला तर मैदानात उतरून लढू; मंत्री छगन भुजबळ यांचा सरकारला थेट इशारा.छोट्या वाहनांसाठी रस्ता मोकळाकोसळलेली दरड मोठी असून, मोठमोठे दगड जेसीबीने फोडता येत नाहीत किंवा ते बाजूलासुद्धा करता येत नाहीत. त्यामुळे हे दगड फोडण्यासाठी ब्रेकर मागविलेला आहे. त्यामुळे ही दरड मोकळी करण्यासाठी मध्यरात्री उशीर होईल; परंतु छोट्या वाहनांसाठी थोडा रस्ता मोकळा करून दिलेला आहे, अशी माहिती येथील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन रेडीज यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.