कोकण

Raghuveer Ghat Landslide : रघुवीर घाटात पुन्हा मोठी दरड कोसळली: रत्नागिरी-सातारा मार्ग ठप्प, 21 गावांचा संपर्क तुटला

ST bus stranded in Raghuveer Ghat : रघुवीर घाटात मध्यरात्री मोठी दरड कोसळल्याने रत्नागिरी-सातारा मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली. २१ गावांचा संपर्क विस्कळीत आहे.
Raghuveer Ghat traffic news

Raghuveer Ghat traffic news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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खेड : रत्नागिरी-सातारा जिल्ह्याला जोडणाऱ्या रघुवीर घाटात गुरुवारी मध्यरात्री पुन्हा मोठी दरड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. रस्त्यावर माती व मोठे दगड आल्याने वाहनांची ये-जा बंद झाली असून, सातारा जिल्ह्यातील सुमारे २१ गावांचा रत्नागिरीशी संपर्क विस्कळीत झाला (Raghuveer Ghat landslide traffic update) आहे.

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