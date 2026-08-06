Ratnagiri Wildlife : कोकणच्या खेडशीत महालक्ष्मी मंदिरासमोर सात फुटी अजगराचा थरार! मध्यरात्री रस्ता ओलांडताना थरारक दृश्य कॅमेरात कैद

रत्नागिरी : शहरालगतच्या खेडशी येथील महालक्ष्मी मंदिरासमोरील नव्याने बांधलेल्या काँक्रीट रस्त्यावर मंगळवारी मध्यरात्री सुमारे १२ वाजण्याच्या सुमारास तब्बल सात फूट लांबीचा अजगर आढळून आल्याने परिसरात काही काळ खळबळ (Python spotted near Khedshi Mahalakshmi Temple) उडाली. या घटनेमुळे रात्रीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..रस्ता ओलांडण्याचा प्रयत्न करत असताना गुळगुळीत सिमेंटच्या रस्त्यावर अजगराला पुढे सरकणे कठीण जात असल्याचे दिसून आले. दरम्यान, महालक्ष्मी मंदिरासमोरील नवीन पूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यापासून या मार्गावरील दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे..Sagreshwar Wildlife Sanctuary : 'सह्याद्री'च्या कुशीत खुललं पर्यटन! कडेगावातील सागरेश्वर, चौरंगीनाथ पर्यटकांना खुणवतोय; पावसाळ्यात घ्या मिनी महाबळेश्वरचा अनुभव.विशेषतः रात्रीच्या वेळी भरधाव वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळे रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या अजगरामुळे अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. वेळेत तो न दिसल्यास दुचाकीस्वारांसाठी गंभीर दुर्घटना घडू शकली असती..मात्र, काही सतर्क दुचाकीस्वारांनी प्रसंगावधान राखत तत्काळ आपली वाहने थांबवली आणि समोरून येणाऱ्या वाहनचालकांना सावध केले. त्यानंतर सर्व वाहनचालकांनी संयम बाळगत अजगराला सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडण्यासाठी वेळ दिला. या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी विशेषतः रात्रीच्या वेळी या मार्गावर वाहनचालकांनी अधिक सावधगिरीने वाहन चालवावे, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.