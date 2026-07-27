Ratnagiri SP Nitin Bagate : महामार्गाने जाताना अचानक थांबवली गाडी अन् थेट पोहोचले शेतात...; रत्नागिरीच्या पोलिस अधीक्षकांचा 'हा' अंदाज जिंकतोय शेतकऱ्यांची मने!

रत्नागिरी : तळागाळातील जनतेच्या भावना जाणून घेणे, त्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होऊन विश्वासाचे नाते जपणे म्हणजेच खऱ्या अर्थाने ‘सोशल पोलिसिंग’. याचेच एक बोलके उदाहरण रत्नागिरीचे जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले (Ratnagiri police joins farmers in rice plantation) आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील मानसकोंड येथे चिखलात उतरून, हातात नांगर धरत त्यांनी प्रत्यक्ष शेतकरी बांधवांसोबत भात लावणीचा आनंद घेतला..कायद्याची अंमलबजावणी करतानाच माणसातील माणुसकी जपणे हाच लोकाभिमुख पोलिसिंगचा खरा पाया आहे. प्रामाणिक कष्ट करणाऱ्या माणसाला पोलिसांची भीती वाटण्याची गरज नसते, हाच विश्वास मानसकोंड येथील शेतकरी बांधवांना या प्रसंगातून मिळाला. मुंबई-गोवा महामार्गालगत वसलेल्या मानसकोंड गावात सध्या पावसाळी शेतनांगरणी आणि भातरोपांच्या लावणीची कामे जोरात सुरू आहेत..या मार्गाने जात असताना पोलिस अधीक्षक बगाटे यांनी थेट शेतात प्रवेश केला. एवढ्या मोठ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कोणताही आव न आणता, चिखलात उतरून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. एवढेच नव्हे तर स्वतः हातात नांगर धरून नांगरणी केली आणि शेतकरी बांधवांच्या खांद्याला खांदा लावून लावणीही केली..Goa Casino Industry : गोव्यातील वादग्रस्त कॅसिनो आता महाराष्ट्राच्या सीमेवर? नव्या ठिकाणांचा सिंधुदुर्गात शोध, निवडणुकीआधी भाजप सरकारवर मोठा दबाव!.कोकणाचा आत्मा म्हणजे येथील माती आणि भातशेती! या मातीशी व तेथील कष्टकऱ्यांच्या भावनांशी एकरूप होत पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी मांडलेला हा पायंडा संपूर्ण पोलिस दलासाठी प्रेरणादायी ठरणारा आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट आणि त्यांच्या भावना समजून घेणाऱ्या अशा अधिकाऱ्याच्या या कृतीचे संपूर्ण जिल्ह्यातून आणि विशेषतः शेतकरी वर्गातून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.