Ratnagiri ST Bus Accident : रत्नागिरीत काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना! दोन एसटी बसची समोरासमोर भीषण धडक; 11 विद्यार्थ्यांसह दोन्ही चालक जखमी

रत्नागिरी : शहराजवळील मिरजोळे-उक्षी मार्गावरील शीळ-पवार थांब्यावर विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या एसटी बसला अपघात झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या एसटीला जोरदार धडक (Maharashtra student bus accident) बसली. यात ११ विद्यार्थ्यांसह दोन्ही चालक जखमी झाले. जखमींवर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असून, सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. .ही घटना गुरुवारी (ता. २) सकाळी पावणेसात ते सातच्या सुमारास घडली. अपघात होताच परिसरात एकच गोंधळ उडाला. शाळा व महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी बस भरलेली असल्याने नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले..अपघातात एसटी चालक वलिखान गुलाबखान पठाण (वय ३७, रा. माळनाका, रत्नागिरी) यांच्यासह तन्वी रेवाळे (१९), स्नेहल खापणे (१७), सुजल सनगरे (१७), प्रतीक तांबे (१८), सिद्धेश खापणे (१७), तेजस्विनी खापणे (१७), आदिती तांबे (१७), कल्याणी रेवाळे (१७), श्रुती तांबे (१७), सदिच्छा सनगरे (२१) आणि आर्या जाधव (२१) हे विद्यार्थी जखमी झाले. जखमी विद्यार्थी भावेआडोम व दांडेआडोम येथील असून, ते रत्नागिरीत हायस्कूल व महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत..Sindhudurg Rain Alert : सिंधुदुर्गात वरुणराजाचा हाहाकार! 'ऑरेंज अलर्ट'मुळे पूरस्थिती निर्माण होणार? NDRF चं पथक दाखल, समुद्रही खवळला, किनाऱ्याला धडकताहेत अजस्र लाटा.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालक वलिखान पठाण एसटी घेऊन वाहक अमोल शिवलकर आणि विद्यार्थ्यांसह भावेआडोम येथून रत्नागिरीकडे येत होते. त्याचवेळी चालक प्रफुल्ल नागवेकर हे वाहक गुरू मुद्रे व प्रवाशांसह रत्नागिरीहून दांडेआडोमकडे एसटी बस घेऊन जात होते. पवार स्टॉप येथे दोन्ही एसटी समोरासमोर आल्या असताना रत्नागिरीकडे येणाऱ्या एसटीवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले. भरधाव एसटी विरुद्ध दिशेला गेल्याने समोरून येणाऱ्या एसटीवर आदळली. अपघाताची नोंद करण्याची प्रक्रिया सायंकाळी उशिरापर्यंत शहर पोलिस ठाण्यात सुरू होती..Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात धो-धो! पुढील 48 तास अत्यंत महत्त्वाचे; पुणे-रायगडला 'रेड अलर्ट', मुंबईसह 26 जिल्ह्यांना हवामान खात्याचा मोठा इशारा.स्थानिकांकडून मदतअपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी जखमी विद्यार्थी व चालकांना रुग्णवाहिकेतून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या पालकांनीही रुग्णालयात धाव घेतली. अपघातात दोन्ही एसटींच्या पुढील भागाचे नुकसान झाले आहे. धडक जोरात झाली असली, तरीही सुदैवाने जीवितहानी झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.