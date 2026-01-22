Teacher Death News : शिकवणी सुरू असतानाच अचानक हृदयविकाराचा झटका; गुरूजींनी विद्यार्थ्यांसमोरच सोडला जीव, कोकणात शोककळा

रत्नागिरी : कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यात मन हेलावून टाकणारी घटना घडलीये. वर्गात विद्यार्थ्यांना अध्यापन करत असतानाच शिक्षकांना अचानक चक्कर येऊन ते कोसळले आणि त्यातच त्यांचे निधन (Teacher Dies of Heart Attack) झाले. विद्यार्थ्यांसमोरच ही घटना घडल्याने संपूर्ण शाळेत भीती आणि हळहळ पसरली आहे..गजानन विनायक मोघे (वय ५४, रा. माळवाडी, पो. देवळे, ता. संगमेश्वर) असे मृत शिक्षकाचे नाव आहे. ते संगमेश्वर तालुक्यातील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा, चाफवली क्र. १ येथे अध्यापन करत होते. नेहमीप्रमाणे वर्गात शिकवणी सुरू असताना त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. चक्कर आल्याने ते खुर्चीवर बसले, मात्र काही क्षणांतच त्यांची प्रकृती अधिकच बिघडली. हे दृश्य पाहून विद्यार्थी घाबरले आणि त्यांनी तातडीने इतर शिक्षकांना याची माहिती दिली..मोघे गुरुजींना त्वरित देवळे येथील डॉ. पंकज मांगलेकर यांच्या खासगी दवाखान्यात नेण्यात आले. प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांना पाली येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र, पाली ग्रामीण रुग्णालयात पोहोचताच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. प्राथमिक तपासानुसार, हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचे निधन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Crime News : तीन वर्षांच्या संसाराचा रक्तरंजित शेवट; मूल होत नसल्यामुळे पतीने पत्नीचा दोरीने गळा आवळून केला खून.शिकवणी सुरू असतानाच विद्यार्थ्यांसमोर ही घटना घडल्याने शाळेतील वातावरण सुन्न झाले होते. शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये शोककळा पसरली आहे. मोघे गुरुजी मितभाषी, मनमिळावू आणि उत्कृष्ट अध्यापन कौशल्य असलेले शिक्षक म्हणून सर्वत्र परिचित होते. अभिनय क्षेत्रातही त्यांचा मोठा अनुभव होता. त्यांच्या अकाली निधनाने संपूर्ण गाव परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यांच्या पश्चात शिक्षिका पत्नी, दोन मुले, भाऊ आणि बहीण असा परिवार आहे. या घटनेची नोंद संगमेश्वर पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.