Teacher Death News : शिकवणी सुरू असतानाच अचानक हृदयविकाराचा झटका; गुरूजींनी विद्यार्थ्यांसमोरच सोडला जीव, कोकणात शोककळा

Ratnagiri Teacher Dies While Teaching in Classroom : संगमेश्वर तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेत अध्यापन करताना शिक्षक गजानन मोघे यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. संपूर्ण कोकणात हळहळ व्यक्त होत आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
रत्नागिरी : कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यात मन हेलावून टाकणारी घटना घडलीये. वर्गात विद्यार्थ्यांना अध्यापन करत असतानाच शिक्षकांना अचानक चक्कर येऊन ते कोसळले आणि त्यातच त्यांचे निधन (Teacher Dies of Heart Attack) झाले. विद्यार्थ्यांसमोरच ही घटना घडल्याने संपूर्ण शाळेत भीती आणि हळहळ पसरली आहे.

