Ratnagiri Tourism Development : भाट्ये बीचचा होणार कायापालट! 15 कोटींचा प्लॅन अन् गणपतीपुळ्याचा 102 कोटींचा विकास आराखडा 'या' तारखेपर्यंत होईल पूर्ण; उदय सामंत यांना विश्वास

रत्नागिरी : जिल्ह्याला पर्यटनक्षेत्रात अग्रस्थानी नेण्यासाठी मालगुंड येथील नियोजित प्राणी संग्रहालयाची निविदा प्रक्रिया अंतिम झाली आहे. येत्या दोन वर्षांत हे संग्रहालय सर्वसामान्य नागरिक आणि पर्यटकांसाठी खुले केले (Malgund zoo project latest update) जाईल. भाट्ये समुद्रकिनाऱ्याच्या सुशोभीकरणासाठी १५ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर झाले तर गणपतीपुळे विकास आराखडा मे २०२७ पर्यंत पूर्ण केला जाईल, असा विश्वास पालकमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला..जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीनंतर माध्यमांशी ते बोलत होते. पालकमंत्री म्हणाले, मालगुंड येथील नियोजित प्राणी संग्रहालयाची निविदा प्रक्रिया अंतिम झाली असून, येत्या दोन वर्षांत हे प्राणी संग्रहालय सर्वसामान्य नागरिक आणि पर्यटकांसाठी खुले केले जाईल..गणपतीपुळे परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी १०२ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर आहे. यातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पातील उर्वरित निधी तातडीने मिळावा म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवला जात आहे. असून, गणपतीपुळ्याची सर्व कामे मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..बैठकीला जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एम. एस. कुलकर्णी, विभागीय वनाधिकारी गिरिजा देसाई, कार्यकारी अभियंता अमोल ओटवणेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी निवास यादव आदी उपस्थित होते..Kolhapur Gaganbawda Highway : कोल्हापूर-गगनबावडा महामार्गावर 1,287 झाडांवर कुऱ्हाड; दुसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादनाचे निवाडे पूर्ण, जाणून घ्या कसं असेल काम?.जीवरक्षकांना किमान वेतन हवेगणपतीपुळे येथे येणाऱ्या पर्यटक, भाविक यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत असून, ग्रामपंचायत व एमटीडीसीप्रमाणे संस्थानानेही जीवरक्षक नेमावेत. या जीवरक्षकांना किमान वेतन मिळायला हवे, अशी सूचना सामंत यांनी केली..दृष्टिक्षेपात...रत्नागिरीच्या पर्यटनाला मोठा बूस्टमालगुंड प्राणिसंग्रहालय दोन वर्षात होणार पूर्णगणपतीपुळ्याची विकासकामे मे २०२७ पर्यंत होणार पूर्ण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.