कोकण

Ratnagiri Tourism Development : भाट्ये बीचचा होणार कायापालट! 15 कोटींचा प्लॅन अन् गणपतीपुळ्याचा 102 कोटींचा विकास आराखडा 'या' तारखेपर्यंत होईल पूर्ण; उदय सामंत यांना विश्वास

Ratnagiri tourism development latest news : रत्नागिरी पर्यटनाला मोठी चालना देण्यासाठी मालगुंड प्राणीसंग्रहालयाची निविदा प्रक्रिया अंतिम झाली आहे. भाट्ये समुद्रकिनाऱ्यासाठी १५ कोटींचा आराखडा असून गणपतीपुळेचा १०२ कोटींचा विकास प्रकल्प मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
Ganpatipule 102 crore development plan

Ganpatipule 102 crore development plan

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : जिल्ह्याला पर्यटनक्षेत्रात अग्रस्थानी नेण्यासाठी मालगुंड येथील नियोजित प्राणी संग्रहालयाची निविदा प्रक्रिया अंतिम झाली आहे. येत्या दोन वर्षांत हे संग्रहालय सर्वसामान्य नागरिक आणि पर्यटकांसाठी खुले केले (Malgund zoo project latest update) जाईल. भाट्ये समुद्रकिनाऱ्याच्या सुशोभीकरणासाठी १५ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर झाले तर गणपतीपुळे विकास आराखडा मे २०२७ पर्यंत पूर्ण केला जाईल, असा विश्वास पालकमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.

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