Weather Update : रत्नागिरीत २ ते ४ अंशाने पारा चढणार; हवामान विभागाने आंबा बागायतदारांना दिला सतर्कतेचा इशारा

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यात येत्या २१ ते २५ मार्चदरम्यान हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता असून, कमाल तापमानात २ ते ४ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याचा अंदाज प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांनी वर्तविला आहे..या काळात तापमान ३३ ते ३६ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता असून, २२ मार्चला काही ठिकाणी उष्ण व दमट हवामानाचा त्रास जाणवू शकतो. मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात कडाक्याचे ऊन जाणवत होते; मात्र दुसऱ्या पंधरवड्याच्या सुरवातीलाच वातावरणात बदल झाला आहे. .Heat Threatens Mango : वाढत्या उष्म्यामुळे आंबा पिकाला 'साका'चा धोका; बागायतदारांना सावधगिरीचा इशारा.पारा ३३ ते ३४ अंशावर स्थिरावला आहे. त्यामुळे धगधगते ऊन जाणवत नाही. सकाळच्या सत्रातही हवेत गारवा जाणवतो. ग्रामीण भागात धुकेही पाहायला मिळत आहे. मध्येच ढगाळ वातावरणही आहे; मात्र, रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाची नोंद झालेली नाही..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील दहा दिवसांत कोकणातील वातावरण पुन्हा बदलणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात कमाल तापमान २१ ते २४ मार्चदरम्यान २ ते ४ अंश सेल्सिअसने वाढण्याची शक्यता आहे. २५ मार्चला थोडी घट अपेक्षित आहे. .कमाल तापमान ३३-३६ अंश से. दरम्यान राहील. किमान तापमानात २१ व २२ मार्चला विशेष बदल अपेक्षित नाही. त्यानंतर २३ ते २५ मार्चदरम्यान किमान तापमानात २ ते ३ अंशाने वाढ होईल. अंदाज कालावधीत २१ ते २४ अंश पारा राहील..Ratnagiri Farmer : जिल्ह्यात सकाळी धुके, दुपारी उन्हाचा कडाका; विचित्र; वातावरण, कमाल तापमान ३८ अंशांवर, बागायतदार चिंतेत.कोकण कृषी विद्यापीठाने आंबा बागायतदारांना सूचना दिल्या आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या काही भागांमध्ये आंबा काढणीस तयार आहे. उन्हामुळे आंबाफळात साका होण्याची भीती असते. साका कमी करण्यासाठी 'नूतन' झेल्याच्या सहाय्याने चौदा आणे (८० ते ८५ टक्के) पक्वतेची फळे अलगद देठासह काढावीत व सावलीत ठेवावीत. .काढणी सकाळी १० वाजेपर्यंत किंवा संध्याकाळी ४ नंतर करावी. काढलेल्या फळांचे तापमान वाढल्यास साका आढळतो म्हणून फळे उन्हात ठेवू नयेत, असे आवाहन केले आहे.