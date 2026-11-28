राजापूर: रत्नागिरी जिल्ह्यातील जंगली खाद्य वनस्पती आणि त्यांच्या पोषणमूल्यांवर सखोल शास्त्रीय अभ्यास करीत प्रा. गिरीष भातडे यांनी संशोधन केले आहे. त्या संशोधनाच्या आधारे त्यांनी आधुनिक जीवनशैलीमुळे हळूहळू विस्मृतीत जात असलेल्या मात्र, औषधी गुणधर्मांमुळे उपयुक्त असणार्या पारंपरिक वनस्पती ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. स्थानिक वनसंपदेतील अज्ञात पैलूंचा शोध घेऊन पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक विज्ञानाची जोड देत त्यांनी संशोधन केले आहे. जिल्ह्यातील जंगली खाद्य वनस्पतींचे पारंपरीक ज्ञान, त्यांचे औषधी महत्व आणि निवडक भूगर्भीय वनस्पतींच्या पोषणमूल्यांचा शास्त्रीय अभ्यास करणारे त्यांचे हे संशोधन कोकणच्या जैवविविधतेच्या जतन अन् संवर्धनाच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण ठरणार आहे..शहरातील राजापूर शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या राजापूर हायस्कूल व गोडे-दाते ज्युनिअर कॉलेज, राजापूर येथे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले श्री. भातडे यांनी डॉ. शिवप्रसाद डी. महाडकर मार्गदर्शनाखाली केलेल्या संशोधनाची मुंबई विद्यापीठाने दखल घेतली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत वनस्पतीशास्त्र विषयातून विद्यावाचस्पती (पीएचडी) ही सर्वोच्च शैक्षणिक पदवी देत गौरव केला आहे. या संशोधनासाठी डॉ. शिवप्रसाद डी. महाडकर यांच्यासह राजापूर शिक्षण प्रसारक मंडळ, प्राध्यापक-शिक्षकृवंद आणि कुटुंबियांचे महत्वपूर्ण सहकार्य लाभले असून त्याबद्दल प्रा.भातडे यांनी कृतज्ञतता व्यक्त केली..उपयुक्त पोषणमुल्य आणि औषधी गुणधर्म असूनही अनेक स्थानिक जंगली वनस्पती विविध कारणांमुळे दुर्लक्षित वा नष्ट होत आहेत. अशा वनस्पतींच्या भविष्यातील जतन अन् संवर्धनाच्यादृष्टीने प्रा. भातडे यांनी संशोधन ़केले आहे. स्थानिक ग्रामस्थ, शेतकरी, आणि पारंपारीक वनस्पती ज्ञान असलेल्या जाणकारांकडून मुलाखती व प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून संबंधित वनस्पतींची ओळख, त्यांचे स्थानिक उपयोग, खाद्य म्हणून वापरले जाणारे भाग, औषधी उपयोग, पारंपरिक पाककृती तसेच ग्रामीण जीवनातील त्यांचे सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व या मुद्द्यांन्वये आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार, पान, मुळे, खोड, कंद आणि इतर वनस्पती भागांचा आहार व पारंपरीक उपचार पद्धतींमध्ये कशा प्रकारे उपयोग केला जातो याची शास्त्रीय नोंद केल्याची केली आहे. कोकणातील जैवविविधतेचे संवर्धन, स्थानिक वनस्पतींचे महत्व, पारंपरिक ज्ञानाचे जतन आणि स्थानिक अन्नसंपदेचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून अभ्यासाच्यादृष्टीने हे संशोधन उपयुक्त ठरणार असल्याने त्याबाबत प्रा. भातडे यांचे सर्वस्तरातून अभिनंदन केले जात आहे..पोषणमूल्य अन् न्यूट्रास्युटिकल गुणधर्मांचे विश्लेषणसुरण, शतावरी, अळू, काळी मुसळी, घोरकेन, कडू करंदा, काटे कणगी, तेलपड, दिंडा, भीरंबोला अशा दहा निवडक भूगर्भीय वनस्पतींच्या आर्द्रता, शुष्क पदार्थ, प्रथिने, तंतुमय पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ आणि राख आदी मुद्द्यान्वये पोषणमूल्यांचे आणि न्यूट्रास्युटिकल गुणधर्मांचे विश्लेषणही प्रा. गिरीष भातडे यांनी केले. त्यासोबत खनिजद्रव्ये, अँटिऑक्सिडंट क्षमता, अँटीन्यूट्रिशनल घटक आणि दुय्यम चयापचयजन्य पदार्थांचे परीक्षण करण्यात आले. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जैवरासायनिक घटकांच्या करण्यात आलेल्या या विश्लेषणामध्ये संबंधित वनस्पतींमध्ये पोषणमूल्यांसोबतच अँटिऑक्सिडंट क्षमता आणि जैवसक्रिय घटक असल्याचे अधोरेखित झाल्याची माहिती प्रा.गिरीष भातडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.