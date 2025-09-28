कोकण

Raigad Rain Alert : रायगड जिल्ह्यात रेड अलर्ट, अतिवृष्टीचा इशारा; नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

Monsoon Update : रायगड जिल्ह्यात हवामान खात्याच्या रेड अलर्टनंतर अतिवृष्टीचा धोका निर्माण झाला असून, प्रशासनाने नागरिकांना सुरक्षित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
अमित गवळे: सकाळ वृत्तसेवा
पाली : भारतीय हवामान खात्याने (IMD) दिलेल्या सूचनेनुसार, रविवारी (ता. 28) रायगड जिल्ह्यात रेड अलर्ट जारी केल्यामुळे येथे अतिवृष्टीची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

