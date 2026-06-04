Revdanda Bridge : कोकणचा प्रवास होणार सुपरफास्ट! 1200 कोटींच्या रेवदंडा खाडीपुलाच्या कामाला वेग; वळसा घालून जाण्याचा फेरा वाचणार, कधीपर्यंत पूर्ण होणार प्रकल्प?

अलिबाग : बहुप्रतीक्षित रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गावरील रेवदंडा खाडीपुलाच्या उभारणीच्या कामाला वेग आला (Revdanda Creek Bridge) असून, कोकण किनारपट्टीच्या दळणवळण व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) माध्यमातून अशोका बिल्डकॉन लिमिटेडकडून पुलाचे बांधकाम करण्यात येत असून, या प्रकल्पासाठी सुमारे एक हजार २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग हा रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांना सागरीकिनाऱ्यालगत जोडणारा ४९८ किलोमीटर लांबीचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. या महामार्गावर रेवस-करंजा, रेवदंडा, बाणकोट, आगरदांडा, केळशी, कुणकेश्वर आणि जयगड खाडीवर एकूण सात पूल उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे किनारपट्टी भागातील वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुलभ होणार आहे..सध्या चौल व रेवदंडा परिसरात पुलाचे खांब उभारण्याचे काम सुरू असून, प्रकल्प २०२८ अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पूल पूर्ण झाल्यानंतर अलिबाग, रेवदंडा, मुरूड तसेच परिसरातील गावांमधील प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय आणि स्थानिक व्यापारालाही मोठी चालना मिळणार आहे. त्यामुळे कोकणातील आर्थिक विकासाला नवी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Rajapur Gangatirth : 14 व्या शतकातील चमत्कार! काही फुटांवर असलेल्या 'या' 14 कुंडांमधील पाणी वेगवेगळ्या तापमानाचे कसे? राजापूरच्या गंगेची अनोखी गोष्ट.प्रवासाचा वेळ कमी होणाररेवदंडा खाडीवरील पूल पूर्ण झाल्यानंतर सध्या वळसा घालून करावा लागणारा प्रवास कमी होईल. अलिबाग, रेवदंडा आणि मुरूडदरम्यानची संपर्क व्यवस्था अधिक सुलभ होऊन नागरिकांचा वेळ आणि इंधनाची बचत होणार आहे..Yavatmal Shaktipeeth Controversy : शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीत मोठा घोळ? शेकडो झाडांसह विहिरी गायब झाल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप; 451 आक्षेप दाखल.पर्यटन व स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालनासागरी महामार्गामुळे समुद्रकिनारे, पर्यटनस्थळे आणि मत्स्य व्यवसाय केंद्रांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे होणार आहे. परिणामी पर्यटनवाढीसह स्थानिक व्यापार, रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणुकीच्या संधींमध्येही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.