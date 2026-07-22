Roha ST Negligence: रोहा आगाराचा भोंगळ कारभार: मुसळधार पावसात बससाठी ताटकळलेल्या विद्यार्थिनी, पालकांचा संताप उसळला

पाली : मानव विकास योजनेअंतर्गत सुधागड तालुक्यातील संत नामदेव माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, नांदगाव येथील विद्यार्थिनींसाठी मोफत एसटी बस सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र रोहा आगाराच्या भोंगळ आणि नियोजनशून्य कारभारामुळे विद्यार्थिनी आणि पालकांना मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. शाळा सुटण्याच्या वेळेपूर्वीच बस उपस्थित राहणे अपेक्षित असताना, मंगळवारी (ता. 21) मानव विकासची बस आपल्या नियमित वेळेपेक्षा तब्बल एक तास उशिरा आली. ऐन मुसळधार पावसात विद्यार्थिनींना छत्री घेऊन ताटकळत बसची वाट पाहत उभे राहावे लागले. .याबाबत स्थानिक पातळीवर चौकशी केली असता, सदर मानव विकास योजनेच्या बसला रोहा आगाराने पेणची फेरी दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. मानव विकास योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या बस या विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलींच्या सुरक्षित आणि वेळेवर प्रवासासाठी आहेत. अशा बसेस इतर मार्गांवर वळवून मुलींना ताटकळत ठेवणाऱ्या प्रशासनाला विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेची खरोखरच काळजी आहे का, असा संतप्त सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे..हा भोंगळ कारभार एवढ्यावरच थांबलेला नाही. मागील आठवड्यात बुधवारी (ता. 22) रोजी रोहा आगारातील MH 06 S 8472 या क्रमांकाच्या बसमध्ये सकाळच्या फेरीत पुरेसे इंधनच नव्हते. तीच बस संध्याकाळी शाळा सुटल्यानंतर विद्यार्थिनींना घेऊन नांदगाव ते पोटलज या मार्गावर जात असताना, पोटलज येथील तीव्र चढावावर विद्यार्थिनींनी खच्चून भरलेली बस चढतच नव्हती. चालकाने अत्यंत मुश्किलीने परिस्थिती हाताळली असली, तरी एसटी महामंडळाच्या या निष्काळजीपणामुळे आणि हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थिनींच्या जिवाला गंभीर धोका निर्माण झाला होता..जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार व कारवाईची मागणीवारंवार घडणाऱ्या या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या पालकांनी विद्यालयाचे प्राचार्य अशोक शिंदे यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पालकांच्या मागणीनुसार, घडलेल्या सर्व गंभीर प्रकाराबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, रोहा आगारातील जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ योग्य ती कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.