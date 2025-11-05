Unhealthy Ration : गोरगरिबांच्या आरोग्याशी खेळ; सुधागडात रास्तभाव दुकानातील धान्यात चक्क जिवंत अळ्या व लेंड्या!

पाली : सुधागड तालुक्यातील वाघोशी विभागातील रास्त भाव धान्य दुकानातून मिळणाऱ्या धान्यात चक्क जिवंत अळ्या आणि उंदीर व पालीच्या लेंड्या सापडल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. वाघोशी विभागातील रास्त भाव धान्याचे दुकान कुंभारघर येथे आहे. या विभागात विशेषतः बहुतांश प्रमाणात आदिवासी वस्त्या आहेत. आणि या आदिवासी नागरिकांचे जगण्याचे एकमेव साधन म्हणजे शासनाकडून रास्तभाव धान्य दुकानावर मिळणार शिधा आहे..मात्र रास्त भाव धान्य दुकानदाराकडून नागरिकांना अक्षरशः अळ्या व लेंडीयुक्त धान्य वितरित करण्यात येत असल्याची बाब नुकतीच उघडकीस आली आहे. काही आदिवासी वृद्ध महिला रेशनिंग चा शिधा घरी घेऊन आल्यानंतर त्या धान्यात जिवंत अळ्या व लेंड्या असल्याचे निदर्शनास आले. डोळ्यांनी कमी दिसू येणाऱ्या वृद्ध आदिवासी महिलांनी हे धान्य शिजवून आपल्या कुटुंबासहीत खाल्ले असते तर त्यांना अनेक आजरांना बळी पडावे लागले असते. आणि शासनाचा स्वस्तातला शिधा नागरिकांना महाग पडला असता. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते व ऑल इंडिया पॅन्थर चे नरेश गायकवाड यांनी सदर ची बाब सुधागड तहसीलदार व पुरवठा निरीक्षक यांच्या निदर्शनास आणून दिली याबाबत नरेश गायकवाड यांना तहसील कार्यालयाच्या आवारात याविरोधात आंदोलन देखील केले..या गंभीर विषयासंदर्भात ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या वतीने आम्ही तहसील कार्यालयाबाहेर आंदोलन करून देखील संबंधित धान्य वितरक व अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. याउलट रेशनिंग दुकानदार व गोदाम व्यवस्थापक यांचेकडून अनावधानाने असे धान्य वितरित केले गेले. अशा पात्र लाभार्थ्यांना धान्य बदलून दिले जाईल व समझ देण्याचे पत्राद्वारे कळविण्यात आले. असे वारंवार होत असून देखील तहसीलदार यांच्याकडून केवळ आश्वासित केल्याचे पत्र देऊन संबंधित बेजबाबदार रेशनिंग दुकानदार व अधिकारी, गोदाम व्यवस्थापक यांना पाठीशी घालत असल्याचे निदर्शनास येते.नरेश गायकवाड, रायगड जिल्हा प्रभारी तथा कोकण प्रदेश संघटक, ऑल इंडिया पँथर सेना रायगड.रास्तभाव दुकानातील धान्य निकृष्ट.तहसीलदारांनी योग्य कारवाई करावीशासनाकडून मिळणारे रेशनिंगचे धान्य निकृष्ट दर्जाचे किंवा खराब असेल तर ते रेशनिंग दुकानदाराने वितरित करू नये. असे धान्य आल्यास ते परत करावे. नागरिकांना चांगले व दर्जेदार धान्य देणे हे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे असे खराब धान्य रेशनिंग दुकानदार वितरित करीत असेल तर ते चुकीचे आहे. याबाबत संबंधित तहसीलदार यांनी योग्य ती कार्यवाही करावी अशी माहिती या रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्वीय सहाय्यक (एडीएसओ) दिपाली ब्राम्हणकर यांनी दिली..पालीतील रास्त भाव दुकानातही निकृष्ट धान्यपालीतील काही रास्त भाव धान्य दुकानातही निकृष्ट दर्जाचे धान्य वितरित होत असल्याच्या तक्रारी तहसील कार्यालयात आल्या आहेत. सप्टेंबर महिन्यात येथील वाघजाई नगर मधील नागरिकांनी त्यांना जिवंत पाखरे व किडे आणि खडे असलेले धान्य वितरित होत असल्याची तक्रार केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.