कोकण

Unhealthy Ration : गोरगरिबांच्या आरोग्याशी खेळ; सुधागडात रास्तभाव दुकानातील धान्यात चक्क जिवंत अळ्या व लेंड्या!

Public Health : शासनामार्फत रास्त भाव धान्य दुकानांतून देण्यात येणाऱ्या धान्यावर आदिवासी व गोरगरीब सर्वसामान्य जनतेचे पोट भरते. मात्र तेच धान्य आता या नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरत आहे.
Live worms and pests found in ration rice

Live worms and pests found in ration rice

sakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : सुधागड तालुक्यातील वाघोशी विभागातील रास्त भाव धान्य दुकानातून मिळणाऱ्या धान्यात चक्क जिवंत अळ्या आणि उंदीर व पालीच्या लेंड्या सापडल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. वाघोशी विभागातील रास्त भाव धान्याचे दुकान कुंभारघर येथे आहे. या विभागात विशेषतः बहुतांश प्रमाणात आदिवासी वस्त्या आहेत. आणि या आदिवासी नागरिकांचे जगण्याचे एकमेव साधन म्हणजे शासनाकडून रास्तभाव धान्य दुकानावर मिळणार शिधा आहे.

Loading content, please wait...
Raigad
unhealthy
Food Adulteration Department
ration scam
adulterate food
public unrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com