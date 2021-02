साडवली (रत्नागिरी) : ब्रेन डेव्हलपमेंट परीक्षेत देशात 14 वा आलेल्या आणि कथक, जिम्नॅस्टिक, बॅडमिंटनमध्ये राज्यस्तरापर्यंत चमक दाखवणार्‍या देवरूखच्या स्पंदनने जनरल नॉलेज ऑलिम्पियाड मध्येही जगात चौथा क्रमांक पटकावला आहे. तिसरीत शिकणार्‍या स्पंदन गौरव धामणे याने आपल्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या जोरावर साडवलीच्या पी.एस.बने स्कूलसह देवरूखचे नाव उंचावले आहे. सायन्स ऑलिम्पियाड फाऊंडेशनतर्फे आंतरराष्ट्रीय जनरल नॉलेज ऑलिम्पियाड झाली. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पंदनने चमक दाखवली. ४० गुणांच्या या ऑनलाईन परीक्षेत स्पंदनने ३९गुण मिळवले. सर्व विषयांवर आधारित ही परीक्षा होती.

याबाबत बोलताना वडील डॉ. गौरव धामणे व आई शर्वरी धामणे यांनी सांगितले की, स्पंदन लहानपणापासून विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेतो. चिकाटीने त्यात उतरून यशही मिळवतो. हेही वाचा- कोकणात 280 उद्योजकांना महावितरणची नोटीस; 16 कोटी 29 लाख थकबाकी आमच्या दोघांचे सहकार्य त्यासाठी असते. लहान वयात त्याची ही मेहनत वाखाणण्याजोगी आहे. यापूर्वीही त्याने डान्स इंडिया डान्स या स्पर्धेत चमक दाखवली होती. विविध स्तरावर त्याने पारितोषिके मिळवली आहेत.सध्या साडवली येथील पी. एस. बने या इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये इयत्ता तिसरीमध्ये स्पंदन शिकत आहे. त्याच्या या यशाबद्दल माजी राज्यमंत्री रवींद्र माने, माजी आ. सुभाष बने, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने, सुरेश बने,सुखदेव जाधव,शाळेतील मार्गदर्शक शिक्षक यांनी अभिनंदन केले. स्पंदनला पुढील कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या. कल ओळखून शिक्षण

मुलांच्या पाठिशी पालक म्हणून भक्कमपणे उभे राहणे आवश्यक आहे. पाल्याकडून अमर्याद अपेक्षा करण्यापेक्षा त्याच्या कलानुसार त्याला शिक्षण दिल्यास तो नक्कीच यशस्वी होतो, अशी प्रतिक्रिया वडील गौरव धामणे यांनी दिली. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Sadavali Gaurav Dhamane 14th in the country in Brain Development Examination education marathi news