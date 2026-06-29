Honest Trader: प्रामाणिकपणाचा आदर्श: व्यापारी सागर मेहता यांनी हरवलेली सोन्याची नथ, रोख रक्कम व कागदपत्रांची पिशवी आदिवासी महिलेला परत केली

पाली : आजच्या धावपळीच्या आणि स्वार्थी जगात प्रामाणिकपणा व माणुसकीची जपणूक करणारी माणसे अजूनही समाजात आहेत, याची प्रचिती पालीतील प्रसिद्ध व्यापारी सागर मेहता यांनी दिली आहे. भावशेत (सिद्धेश्वर) येथील एका गरीब आदिवासी महिलेची हरवलेली मौल्यवान पिशवी त्यांनी कोणत्याही अपेक्षेशिवाय परत करून समाजासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे..भावशेत येथील आदिवासी महिला कमळी वारगुडे यांची एक पिशवी काही दिवसांपूर्वी बाजारात हरवली होती. या पिशवीमध्ये त्यांनी अत्यंत काबाडकष्ट करून घेतलेली सोन्याची नथ, दीड हजार रुपयांची रोख रक्कम आणि काही महत्त्वाची शासकीय कागदपत्रे होती. पिशवी हरवल्याचे समजताच कमळीबाईंना मोठा मानसिक धक्का बसला. कष्टाची कमाई आणि सोन्याचा दागिना गेल्याने त्या अत्यंत चिंतेत होत्या. दरम्यान, ही पिशवी व्यापारी सागर मेहता यांना सापडली. त्यांनी पिशवी उघडून पाहिली असता त्यात सोन्याची नथ आणि पैसे दिसून आले. पिशवीत असलेल्या ओळखपत्रावरून त्यांनी ही पिशवी कोणाची आहे, याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. .ओळखपत्रावरील पत्ता आणि माहितीच्या आधारे त्यांनी संबंधित व्यक्तीचा संपर्क क्रमांक मिळवला. ती पिशवी भावशेत येथील कमळी वारगुडे यांचीच असल्याची पूर्ण खात्री पटल्यानंतर त्यांनी तात्काळ त्यांना फोन करून आपली पिशवी सुरक्षित असल्याचे सांगितले आणि ती घेऊन जाण्यास सांगितले. आपली हरवलेली पिशवी, सोन्याची नथ आणि सर्व पैसे जसेच्या तसे परत मिळाल्याचे पाहून कमळी वारगुडे यांच्या चेहऱ्यावर सुटकेचे समाधान पसरले. सागर मेहता यांच्या प्रामाणिकपणामुळे त्यांचा कष्टाचा ऐवज त्यांना परत मिळाला होता. पिशवी हातात घेताना त्यांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले. त्यांनी सागर मेहता यांचे हात जोडून मनापासून आभार मानले. कोणताही लोभ न ठेवता दुसऱ्याची मौल्यवान वस्तू शोधून ती सन्मानाने परत करणाऱ्या सागर मेहता यांच्या या कृतीचे पाली परिसरासह संपूर्ण सुधागड तालुक्यातून कौतुक होत आहे. त्यांच्या या प्रामाणिकपणामुळे समाजात आजही माणुसकी जिवंत असल्याचा सकारात्मक संदेश गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.