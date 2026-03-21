Sahydri Tiger : सह्याद्रीतील वाघांवर ५०० ट्रॅप कॅमेऱ्यांची नजर; वनविभागाकडून ३ वाघिणी, तर ४ वाघांवर लक्ष

चिपळूण : सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पात नव्याने आलेल्या तीन नव्या वाघिणींसह स्थानिक चार वाघांवर विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी ५०० ट्रॅप कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. त्यांद्वारे वाघांच्या हालचाली टिपल्या जात आहेत. त्या जोडीला चार थर्मल ड्रोनही लक्ष ठेवून आहेत. .स्थानांतरित तिन्ही वाघिणींच्या मागे ८ पथकांद्वारे ८ वेगवेगळ्या वाहनांतून चोवीस तास नजर ठेवली आहे. पेंच व ताडोबातून स्थानांतरित वाघांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. १२५हून अधिक कर्मचाऱ्यांची आठ पथके कार्यरत आहेत. प्रत्येक वाघाची अर्ध्या तासाची माहिती वन्यविभागाला मिळत आहे, असे सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पाचे उपसंचालक तुषार चव्हाण यांनी सांगितले..Sahyadri Tiger: 'सह्याद्री'तील वाघांवर कॅमेरे, ड्रोनद्वारे नजर; वन विभागाकडून दर अर्ध्या तासाला अपडेट, कर्मचाऱ्यांची आठ पथके तैनात!.सह्याद्रीतील वाघांविषयी माहिती देताना ते म्हणाले, ताडोबातून स्थानांतरित केलेल्या चंदा व तारा आणि पेंचमधून आलेल्या हिरकणी यांचे कार्यक्षेत्र त्यांनी निश्चित केले आहे. ही नोंद वन्यजीव विभागाने घेतली आहे. चंदा तीन आणि तारा दोन वर्षांची झाली आहे. .दोन्ही वाघिणी पानझडीच्या जंगलातून सदाहरित चांदोलीच्या जंगलात आल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात मोठी वाढ दिसत आहे. ताडोबामध्ये चंदाचे कार्यक्षेत्र १० ते १५ चौरस किलमोटीर होते. सह्याद्रीत तिचे कार्यक्षेत्र १३२ चौरस किलीमीटरने वाढले आहे. .Sahyadri tiger reserve update : 'सह्याद्री प्रकल्प'मध्ये 'शिलेदार'ची एन्ट्री, 'तारा'सोबत जमणार का जोडी? निसर्गप्रेमींसाठी उत्सुकता.ताराचे कार्यक्षेत्र २० चौरस किलोमीटरचे होते. सह्याद्रीत तिचे कार्यक्षेत्र ७०हून अधिक चौरस किलीमोटर झाले आहे. हिरकणी वाघीण परिपक्व आहे. ती कोयनेच्या पट्ट्यात आहे. काही दिवसांपूर्वीच ती आल्याने तिला क्षेत्र निश्चित करण्यास वेळ जाईल, असे त्यांनी सांगितले..सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पाच्या सदाहरित कोयना व चांदोलीच्या जंगलात ७ वाघ रूळले असले तरी त्यांच्या हालचालींवर सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पातील अधिकाऱ्यांचे बारीक लक्ष आहे. त्यासाठी ५०० ट्रॅप कॅमेऱ्यांची मदत घेतली आहे तसेच चार थर्मल ड्रोनचाही उपयोग केला आहे. .स्थानांतरित तिन्ही वाघिणींच्या मागे आठ पथकांद्वारे १२५ हून अधिक कर्मचारी आठ वेगवेळ्या वाहनांतून चोवीस तास नजर ठेवून आहेत. तारा व चंदावर प्रत्येकी दोन, तर हिरकणीवर चार अशी आठ पथके २४ तास लक्ष ठेवून आहेत. त्यांच्याकडे अत्याधुनिक सामग्रीही आहे. प्रत्येक वाघाची अर्ध्या तासाची माहिती वनविभाग घेत आहे..या परिसरात वावरसह्याद्री व्याघ्रच्या कोयना खोऱ्यातील कोयना, कांदाटी, बामणोली, पाटण, तर चांदोली खोऱ्यातील चांदोलीसह हेळवाक, ढेबेवाडी व आंबा अशा आठ खोऱ्यांत वाघांचा वावर आहे. स्थानिक वाघांपैकी शिलेदाराची नुकतीच राधानगरी, आंबोलीच्या जंगलातून सह्याद्रीत प्रवेश झाला आहे, तर सेनापतीसह सुभेदार व बाजी तिन्ही वाघ स्थानिक असून, तिन्ही वाघ चांदोली व कोयना अभयारण्याच्या पट्ट्यातील आहेत. त्यात बाजी कोयनेच्या, तर सेनापती व सुभेदार चांदोलीच्या पट्ट्यात आहेत. त्यात आता त्या तीन वाघिणींची भर पडली आहे. राधानगरी व दाजीपूर याही खोऱ्यांचा त्यात समावेश आहे..अशा आहेत वाघांच्या नोंदीव्याघ्रप्रकल्पात ६५ संरक्षण कॅम्प आहेत. त्यातील ५५ कॅम्प सह्याद्रीच्या कोयना व चांदोलीत, तर १० कॅम्प राधानगरीत आहेत. ताडोबातून आणलेल्या चंदा व तारा वाघिणींचा वावर चांदोली जंगलात असल्यामुळे या परिसरात स्थानिक सेनापती, सुभेदारसह नव्याने आलेला शिलेदार वाघ वास्तव्याला आहे..त्यांच्या भेटीतून वाघांच्या वंशवृद्धीलाही बळकटी मिळेल, असा वन्यजीवचा विश्वास आहे. पेंचमधील हिरकणीला कोयनेच्या पट्ट्यात सोडले आहे. तेथे सुभेदार वाघ आहे. त्या दोघांच्या भेटीतूनही वंशवृद्धीचे संकेत आहेत. चांदोलीत स्थिरावलेल्या ताराने चांदोलीचे धरण पाचवेळा पोहत पार केले आहे. या काठावरून त्या काटावर ती प्रवास करते, अशी नोंद वन्यजीवकडे आहे..या प्रकल्पाच्या कोअर आणि बफरझोनमध्ये कुठेही नागरिकांना वाघ किंवा बिबट्या दिसला, तर नागरिकांनी प्रथम वनविभागाशी संपर्क साधावा. अफवांवर विश्वास ठेवू नये. जुने वाघ आणि नव्याने आलेल्या वाघिणींवर २४ तास नजर ठेवलेली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून नये.- तुषार चव्हाण, उपसंचालक, सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्प.