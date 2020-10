निर्यातीच्या मासळीला दहा वर्षांपूर्वीचाच दर ; दलालांसोबत संघर्ष पेटणार

दाभोळ : दापोली तालुक्‍यातील हर्णै बंदरात दलालांकडून मच्छीचे दर पाडून खरेदी केली जात असल्याने स्थानिक मच्छीमारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून मच्छीमार व दलाल यांच्यात संघर्ष पेटण्याची शक्‍यता आहे. निर्यात होणाऱ्या माशांनाही दहा वर्षांपूर्वीचा दर दिला जात आहे. डिझेलचे वाढलेले भाव, मासेमारी बोटींवर काम करण्यास खलाशी मिळत नाहीत. तसेच अनेक वेळा येणारे वादळ यामुळे हर्णै परिसरातील मच्छीमारांवर उपासमारीचे संकट ओढवले आहे. जेव्हा समुद्रातील वातावरण शांत असते, तेव्हाच हे मच्छीमार समुद्रात मासेमारीसाठी जात असून त्यांनी मारुन आणलेल्या माशांना सध्या भावच मिळत नाही. लॉकडाउनमुळे बाजारात मंदी असल्याचे कारण दाखवून दलालांकडून मासळीला दर दिला जात नाही. निर्यात करणारे व्यापारी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत माशांना मागणीच नसल्याचे सांगून कमी भावात मासे खरेदी करतात, अशी हर्णै बंदरात मच्छीमारांची कैफियत आहे. सुरमई, पापलेट, टायनी, रिबन फिशी आदी निर्यात होणाऱ्या माशांना १० वर्षांपूर्वीचा दर दिला जात असल्याने मच्छीमार मेटाकुटीस आले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मालाला उठाव नाही, तर मग हे दलाल कशासाठी मोठ्या प्रमाणात मच्छीची खरेदी करतात असा सवाल आता बंदरात विचारला जात आहे. पुरेशी मागणी असतानाही कोरोनाचे कारण सांगून लूट केली जाते ती फार काळ हे आम्ही सहन करणार नाही, असा इशाराही मच्छीमार बांधवांनी दिला आहे. हे पण वाचा - शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाच्या मुलाखती पूर्ण ; आज होणार निवड मच्छीमारांची अवस्था आता शेतकऱ्यांसारखीच झाली असून शेतकऱ्यांना जसा त्यांनी पिकविलेल्या धान्याचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही, तसेच मच्छीमारांना मारुन आणलेल्या मच्छीचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. इतर देशात हर्णैतील मासे निर्यात केले जातात, तर वाजवी भावात आमच्याकडून खरेदी का केली जात नाही? आम्हाला कमी किंमत का दिली जाते? आता शासनाने माशांचेही हमी भाव ठरवून दिले पाहिजेत.

