Vaibhav Naik : 'माजी आमदार वैभव नाईकांवरील अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा मागे घ्या आणि त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा'; नेमकं काय प्रकरण?

कुडाळ : मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून, महामार्ग खड्डेमय झाला आहे. त्यामुळे अनेकांचे बळी गेले आहेत. त्याची जबाबदारी ठेकेदार, महामार्ग अधिकारी, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी घ्यावी. माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर जो अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे, तो मागे घ्यावा आणि त्या अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली..येथील एमआयडीसीत त्यांनी काल (ता. ३) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. युवासेना जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट, उपजिल्हाप्रमुख अमरसेन सावंत, कुडाळ तालुकाप्रमुख राजन नाईक, माजी उपसभापती बबन बोबाटे, उपतालुकाप्रमुख कृष्णा धुरी, माजी नगरसेवक संतोष शिरसाट, युवासेना तालुकाप्रमुख योगेश धुरी, अवधूत मालंडकर, शोएब खुल्ली, अमित राणे आदी उपस्थित होते..पारकर म्हणाले, ''श्री. नाईक यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यामागे मोठं षड्यंत्र आहे. अधिकाऱ्याला जाब विचारला म्हणून त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला. मग, गेल्या दहा वर्षांत या मार्गावर अनेक अपघात झाले. या महामार्गाचे काम करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी केली का? खरंतर याबाबत आम्ही अनेक आंदोलने केली. पण, या सगळ्या प्रशासन यंत्रणेवर, सरकारी अधिकाऱ्यांवर, पोलिस यंत्रणा, ठेकेदार, सत्ताधारी नेते यांच्यावर कुठलाही परिणाम झाला नाही..'भाजप प्रवेशाचा निर्णय घ्यायला मला मंत्री मुश्रीफ यांनीच भाग पाडले'; 'या' माजी नगराध्यक्षांचा आरोप, राजकीय कोंडीचाही केला प्रयत्न.झाराप येथे दुर्दैवी अपघात झाला, त्या अपघाताची माहिती मिळताच श्री. नाईक घटनास्थळी तत्काळ दाखल झाले. त्या ठिकाणी जनतेच्या संतापाचा कडेलोट होताना दिसत होता, यावेळी नाईक यांनी जनतेच्यावतीने प्रशासनाला जाब विचारला. घटनेदरम्यान ॲक्शनवर रिअॅक्शन आली.'' श्री. पारकर यांनी महामार्ग विभागाच्या निष्काळजीपणावर टीका करत ठेकेदारांनी जबाबदारी घेऊन दर्जेदार रस्ता तयार करावा आणि मुजोर अधिकाऱ्यांची बदली करून कार्यक्षम अधिकारी नेमावेत, अशी मागणी यावेळी केली..दहा वर्षांत मार्गावर शेकडो अपघातगेल्या दहा वर्षांत खारेपाटण-बांदा मार्गावर शेकडो अपघात झाले. अनेकांचा मृत्यू झाला. काही जखमी झाले. मात्र, कुणालाही मदत मिळाली नाही. दुसरीकडे ठेकेदारांना हजारो कोटींची बिले दिली; पण कामांची तपासणी झाली नाही. बहुतांश पूल नादुरुस्त असून, रस्ता धोकादायक वळणांनी भरलेला आहे. अनधिकृत मिडलकटमुळे दर महिन्याला शेकडो अपघात होतात, तरी जबाबदार कुणी नाही. जिल्हावासीयांनी स्वतःहून जमिनी दिल्या, तरी अनेकांना मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे 'हा हायवे की मृत्यूचा जबडा?' असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असेही श्री. पारकर यावेळी म्हणाले..