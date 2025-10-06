कोकण

Vaibhav Naik : 'माजी आमदार वैभव नाईकांवरील अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा मागे घ्या आणि त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा'; नेमकं काय प्रकरण?

Former MLA Vaibhav Naik : मुंबई-गोवा महामार्गावरील निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे कुडाळ परिसरात खड्डेमय रस्त्यांमुळे अपघातांची मालिका सुरू असून, नागरिकांनी ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकण्याची मागणी केली आहे.
Former MLA Vaibhav Naik

Former MLA Vaibhav Naik

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कुडाळ : मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून, महामार्ग खड्डेमय झाला आहे. त्यामुळे अनेकांचे बळी गेले आहेत. त्याची जबाबदारी ठेकेदार, महामार्ग अधिकारी, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी घ्यावी. माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर जो अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे, तो मागे घ्यावा आणि त्या अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Atrocity
vaibhav naik
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com