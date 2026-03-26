Sangameshwar Dak Bungalow Demolition : 150 वर्षांचा इतिहास मातीमोल! मुंबई-गोवा हायवेवरून जाताना आता 'ती' वास्तू दिसणार नाही; प्रशासनाने फिरवला बुलडोझर

संगमेश्वर : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या वेगात संगमेश्वरमधील ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक 'डाकबंगला' आता पूर्णपणे जमीनदोस्त झाला (150-Year-Old Sangameshwar Dak Bungalow Demolished) आहे. सुमारे १५० वर्षांपूर्वीच्या स्थापत्यशास्त्राचा हा उत्कृष्ट नमुना आणि तालुक्याच्या वैभवाचा साक्षीदार असलेला हा बंगला इतिहासजमा झाल्याने स्थानिक नागरिकांमधून मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे..ब्रिटिशकाळात उभारण्यात आलेली ही वास्तू केवळ एक इमारत नव्हती, तर ती त्या काळातील प्रशासकीय व्यवस्थेचे मुख्य केंद्र होती. महामार्गावरील वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे आणि शासकीय अतिथींच्या निवासासाठी या बंगल्याचा वापर केला जात असे. याची वैशिष्ट्यपूर्ण रचना आणि ऐतिहासिक महत्त्व पाहता हा एक अनमोल ठेवा मानला जात होता. मात्र, महामार्गाच्या रुंदीकरणात या वास्तूचा बळी गेला आहे..सध्या संगमेश्वर परिसरात शास्त्री, सप्तलिंगी आणि सोनवी नद्यांवरील पुलांची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. या प्रक्रियेत डाकबंगल्याची मुख्य इमारत आधीच पाडण्यात आली असून, आता तिथे केवळ ढिगारे उरले आहेत. जिथे एकेकाळी बड्या शासकीय अधिकाऱ्यांचा राबता असायचा, तिथे आज केवळ इतिहासाच्या स्मृती उरल्या आहेत. विकासासाठी जुन्या वास्तू पाडल्या जात असल्या तरी त्या जागेचा ऐतिहासिक वारसा जपला जावा, अशी भावना संगमेश्वरवासीयांमध्ये आहे..लोकहिताचे प्रकल्प उभाराबंगल्याचा जो शिल्लक भाग आहे त्याचे संवर्धन करा, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. संगमेश्वरच्या वैभवात भर घालणारा हा 'डाकबंगला' आता केवळ कागदावर आणि आठवणीत उरला आहे. प्रशासनाने किमान या जागेचे पावित्र्य राखून भविष्यात येथे लोकहिताचे प्रकल्प उभारावेत, अशी मागणी होत आहे..संगमेश्वरमधील ब्रिटिशकालीन डाकबंगल्यासारख्या ऐतिहासिक खुणा काळाच्या पडद्याआड जाताना पाहणे नक्कीच वेदनादायी आहे. प्रगती आणि वारसा यांचा समतोल राखणे नेहमीच आव्हानात्मक असते. महामार्गाचे चौपदरीकरण दळणवळणासाठी गरजेचे असले तरी आपल्या भागाचा इतिहास पुढच्या पिढीला समजावा, यासाठी त्या ठिकाणी एखादी छोटी वास्तू उभारावी.- पप्पू सप्रे, ग्रामस्थ संगमेश्वर..बंदराच्या वैभवाचा साक्षीदारसंगमेश्वर बंदरात देश-विदेशातील मोठी जहाजे नांगरली जात असत. मसाल्याचे पदार्थ, धान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठा व्यापार याच बंदरातून चालत असे. जलमार्गाने होणाऱ्या या व्यवहारामुळे संगमेश्वर परिसराला मोठी आर्थिक सुबत्ता लाभली होती. या बंदरात कामानिमित्त येणारे मोठे व्यापारी आणि लांबचा प्रवास करून येणारे प्रवासी यांच्या निवासासाठी ब्रिटिश राजवटीत एका आलिशान 'डाकबंगल्या'ची निर्मिती केली होती.