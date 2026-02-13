Sangameshwar Gaur Rescue : 20 फूट खोल विहिरीत पडले पाच गवे; गव्यांना बाहेर काढण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांकडून मध्यरात्री 'रेस्क्यू ऑपरेशन'

संगमेश्वर : संगमेश्वर तालुक्यातील लोवले येथील संतोष प्रदीप खेडेकर यांच्या कोरड्या विहिरीमध्ये पाच गवे पडल्याची घटना बुधवारी (ता. ११) रात्री साडेअकराच्या सुमारास (Sangameshwar Gaur Rescue) घडली. वन विभागाला याची माहिती मिळताच घटनास्थळी जाऊन गव्यांना बाहेर काढण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांनी रेस्क्यू ऑपरेशन केले. जेसीबीने रस्ता तयार करून पाचही गव्यांना सुरक्षित नैसर्गिक अधिवासात सोडले..यासंदर्भात कृषी सहाय्यक समीर दोरखडे यांनी वनविभागाला (Forest Department) माहिती दिली. परिमंडळ वन अधिकारी संगमेश्वर देवरूख व सर्व स्टाफ मिळून आवश्यक साहित्यासह प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली. तेव्हा विहीर कोरडी असल्याचे दिसून आली. विहीर सुमारे १५ ते २० फूट खोल व सुमारे पंधरा फूट व्यासाची होती..Leopard Attack on Farmer : पतीसाठी सावित्री होऊन धावली पत्नी! बिबट्याने शेतकऱ्यावर झडप घातली, पण ती जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी भिडली!.विहिरीची बॅटरीच्या उजेडात पाहणी केली तेव्हा दोन पूर्ण वाढ झालेले गवे व तीन छोटे असे मिळून ५ गवे विहिरीत अडकल्याचे दिसून आले. विहिरीची उंची जास्त असल्याने त्यांना विहिरीबाहेर पडता येत नव्हते. या स्थितीची पाहणी केली असता पडीक विहिरीला एका बाजूने जेसीबी वापरून वाट तयार करून विहिरीत अडकलेल्या गव्यांना नैसर्गिकरित्या रस्ता करून देण्यात आला..पाच गवे सुरक्षित सुमारे रात्री १:३० वा बाहेर काढण्यात आले. हे रेस्क्यू ऑपरेशन विभागीय वनाधिकारी रत्नागिरी चिपळूण गिरिजा देसाई, सहाय्यक वनसंरक्षक श्रीमती प्रियंका लगड, परिक्षेत्र वनाधिकारी प्रकाश सुतार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपाल संगमेश्वर देवरूख सागर गोसावी, वनरक्षक फुणगूस आकाश कडूकर, वनरक्षक आरवली सूरज तेली व वनरक्षक साखरपा सहयोग कराडे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.