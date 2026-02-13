कोकण

Sangameshwar Gaur Rescue : 20 फूट खोल विहिरीत पडले पाच गवे; गव्यांना बाहेर काढण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांकडून मध्यरात्री 'रेस्क्यू ऑपरेशन'

Forest Department Rescues Five Gaur from 20-Foot Deep Well : संगमेश्वर तालुक्यातील लोवले येथे २० फूट खोल कोरड्या विहिरीत पडलेल्या पाच गव्यांची वनविभागाने मध्यरात्री रेस्क्यू ऑपरेशन करून जेसीबीच्या मदतीने सुरक्षित सुटका केली.
Sangameshwar Gaur Rescue

Sangameshwar Gaur Rescue

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

संगमेश्वर : संगमेश्वर तालुक्यातील लोवले येथील संतोष प्रदीप खेडेकर यांच्या कोरड्या विहिरीमध्ये पाच गवे पडल्याची घटना बुधवारी (ता. ११) रात्री साडेअकराच्या सुमारास (Sangameshwar Gaur Rescue) घडली. वन विभागाला याची माहिती मिळताच घटनास्थळी जाऊन गव्यांना बाहेर काढण्यासाठी वनाधिकाऱ्यांनी रेस्क्यू ऑपरेशन केले. जेसीबीने रस्ता तयार करून पाचही गव्यांना सुरक्षित नैसर्गिक अधिवासात सोडले.

Loading content, please wait...
Forest department
wildlife department
Wild Animals
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.