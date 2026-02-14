कोकण

Ratnagiri Deforestation : संगमेश्वरात बेसुमार जंगलतोड; कोसुंबमध्ये लाकडाचे ढीग, दररोज ट्रक बाहेर

Illegal Logging : रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यात विनापरवाना मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कोसुंब परिसरात जळाऊ लाकडाचे मोठे साठे आडमार्गावर ठेवले जात आहे.
serious accident risks to commuters.

serious accident risks to commuters.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संगमेश्वर : तालुक्यात गेले काही दिवस मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना जंगलतोड सुरू असून, अनेक ठिकाणी जंगली वृक्षांच्या लाकडाचे मोठे साठे आडमार्गावर करून ठेवले असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याकडे वनविभागाने गांभीर्याने लक्ष देऊन बेसुमार जंगलतोंडीला आळा घालून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

Loading content, please wait...
village
environment
Environment Changes
Truck
Environmental protection
Deforestation
ratnagri news
Ratnagiri
Environmental Concerns
illegal logging impact

Related Stories

No stories found.