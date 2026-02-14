Ratnagiri Deforestation : संगमेश्वरात बेसुमार जंगलतोड; कोसुंबमध्ये लाकडाचे ढीग, दररोज ट्रक बाहेर

संगमेश्वर : तालुक्यात गेले काही दिवस मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना जंगलतोड सुरू असून, अनेक ठिकाणी जंगली वृक्षांच्या लाकडाचे मोठे साठे आडमार्गावर करून ठेवले असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याकडे वनविभागाने गांभीर्याने लक्ष देऊन बेसुमार जंगलतोंडीला आळा घालून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे..तालुक्यात नायरीच्या खोऱ्यापासून अगदी आंबाघाटापर्यंत सर्वत्र खुलेआम आणि बेसुमार जंगलतोड सुरू आहे. ही जंगलतोड करून दररोज असंख्य ट्रक भरून जळाऊ लाकूड पश्चिम महाराष्ट्रात जात असल्याचे पाहायला मिळते. .Premium|Badrinath Temple: गंधर्वांनी मंतरलेली पहाट; बद्रीनाथच्या प्रवासातील अलकनंदेच्या किनारी अनुभव.पूर्वी जळाऊ लाकूड ट्रकमध्ये भरून उघडपणे नेलं जायचं. जळाऊ लाकूड भरून जाणाऱ्या ट्रकची संख्या पाहून नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमी अचंबित व्हायचे. आता जळाऊ लाकडाची होणारी वाहतूक उघडपणे दिसू नये म्हणून प्रत्येक ट्रकमधील लाकूड ताडपत्रीने झाकले जाते..ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी आडमार्गाला जळाऊ लाकडाचे ढीगच्या ढीग पाहायला मिळतात. यावरूनच संगमेश्वर तालुक्यात बेसुमार जंगलतोड सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. एकट्या बुरंबी पिंपळ थांबा ते कोंसुब रेवाळेवाडी या मार्गावर रस्त्यावरच जळाऊ लाकडाचा प्रचंड साठा करून ठेवला असल्याचे दिसून आले..Ratnagiri Tourism : कोकणचे विहंगवैभव धोक्यात! स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या घटतेय, संवर्धनाची गरज वाढतेय.गावातील रस्ते जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येतात; मग या रस्त्यावर असणारा साठा हा बेकायदेशीरच ठरतो. मग, वनविभाग अशा बेकायदा आणि बेसुमार वृक्षतोडीवर कारवाई का करत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गावागावांतून सकाळपासून लाकूड कापण्याच्या छोट्या मशीनचे आवाज ऐकू येतात. .या आवाजातून बेसुमार वृक्षतोड होत असल्याचेच सिद्ध होते. यामुळे पक्षी आणि प्राणीजीवन धोक्यात आले असून, त्यांचा आढळ कमी झाला आहे. वृक्षतोडीला आळा बसावणारे विनापरवानगी झाड तोडल्यास होणारा ५० हजार रुपये दंडाचा निर्णय रद्द करण्यात आला. कोकणात होणारी जंगलतोड ही बहुतांश खासगी मालकीच्या क्षेत्रात होते. .त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. खासगी मालकीतील किती वृक्षतोडीला परवानगी द्यावी? याबाबत नियंत्रण नसल्यामुळे शासनस्तरावर याबाबतचा कायदा होणे आवश्यक आहे. याचबरोबर याच्या नियंत्रणासाठी समित्या नियुक्त करणंही तितकंच महत्त्वाचे आहे. .अशीच वृक्षतोड सुरू राहिल्यास पक्ष्यांचे निवारे धोक्यात येऊन ते स्थलांतर करतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. सर्व सजीवांच्यादृष्टीने बेसुमार जंगलतोड थांबणे आवश्यक आहे .- प्रतीक मोरे, पर्यावरणप्रेमी, अध्यक्ष, सृष्टीज्ञान संस्था देवरूख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.