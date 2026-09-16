कोकण

Sangameshwar News : २२ वर्षीय इंजिनिअरचा खाडीत बुडून मृत्यू, गणेशोत्सवासाठी मुंबईहून आलेला गावी

22-Year-Old Engineer Dies in Jambhali Bandar Incident : गणेशोत्सवासाठी मुंबईहून गावी आलेल्या २२ वर्षीय इंजिनिअर अथर्व राजेश देसाई यांचा संगमेश्वरजवळील जांभळी बंदर येथे खाडीत बुडून मृत्यू झाला.
Sangameshwar News

Sangameshwar News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संगमेश्वर : गणेशोत्सवाचा आनंद साजरा करण्यासाठी मुंबईहून गावी आलेल्या इंजिनिअर तरुणाचा खाडीत बुडून मृत्यू झाला. अथर्व राजेश देसाई (वय २२) असे त्याचे नाव आहे. मेढे मांजरेजवळील जांभळी बंदरात पोहता येत नसतानाही ओहोटीच्या प्रवाहात उडी मारल्यामुळे ही घटना घडली. एनडीआरएफच्या पथकाने त्याचा मृतदेह मंगळवारी सायंकाळी शोधून काढला. अथर्व नुकताच इंजिनिअर झाला होता.

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