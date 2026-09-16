Sangameshwar News : २२ वर्षीय इंजिनिअरचा खाडीत बुडून मृत्यू, गणेशोत्सवासाठी मुंबईहून आलेला गावी

संगमेश्वर : गणेशोत्सवाचा आनंद साजरा करण्यासाठी मुंबईहून गावी आलेल्या इंजिनिअर तरुणाचा खाडीत बुडून मृत्यू झाला. अथर्व राजेश देसाई (वय २२) असे त्याचे नाव आहे. मेढे मांजरेजवळील जांभळी बंदरात पोहता येत नसतानाही ओहोटीच्या प्रवाहात उडी मारल्यामुळे ही घटना घडली. एनडीआरएफच्या पथकाने त्याचा मृतदेह मंगळवारी सायंकाळी शोधून काढला. अथर्व नुकताच इंजिनिअर झाला होता. .मुंबईत वास्तव्यास असणारा अथर्व पालकांसोबत मेढे मांजरे-कळकदेकोंड येथे गावी आला होता. सोमवारी (ता. १४) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास अथर्व आणि मुंबईतून आलेले त्याचे मित्र निर्मित मितेश देसाई, यश गणेश देसाई, शुभम गणेश देसाई व वेदांत मनीष देसाई हे घरात कोणालाही न सांगता जांभळी बंदरावर पोहायला गेले. सर्व जण पाण्यात उतरले तेव्हा ओहोटी सुरू असल्याने पाण्याचा प्रवाह वेगवान होता. मित्रांपैकी कोणालाही उत्तम पोहता येत नव्हते, तर अथर्वला अजिबात पोहता येत नव्हते, तरीही अथर्वने पाण्यात उडी घेतली आणि प्रवाहात तो बुडू लागला. हे पाहून घाबरलेल्या मित्रांनी वाडीत धाव घेऊन ग्रामस्थांना माहिती दिली..Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील मुंबई दौरा रद्द करणार? प्रकृतीवर परिणाम; पुढचा निर्णयही सांगितला.डिंगणी दूरक्षेत्र व संगमेश्वरचे पोलिस उपनिरीक्षक श्री. गावीत, हेडकॉन्स्टेबल श्री. मांढरे, कॉन्स्टेबल श्री. म्हस्कर आणि होमगार्ड यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अखेर प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या पथकाला बोलावले. मंगळवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास अथर्वचा मृतदेह बाहेर काढला..मनोज जरांगेंच्या भूमिकेवर मंत्रिमंडळात नाराजीचा सूर; बैठकीनंतर अधिकाऱ्यांना बाहेर जाण्यास सांगण्यात आलं अन्...; नेमकं काय घडलं?.धोकादायक ठिकाणी पाण्यात उतरू नकाखाडीतील भरती-ओहोटीचे चढ-उतार यामुळे पाण्याचा प्रवाह वेगवान असतो. मुंबई किंवा इतर शहरांतून गावी येणाऱ्या चाकरमान्यांनी अथवा पर्यटकांनी अशा धोकादायक ठिकाणी पाण्यात उतरून जीव धोक्यात घालू नये, असे आवाहन प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.