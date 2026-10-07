कोकण

Mumbai Goa Highway Work in Sangameshwar : संगमेश्वरमध्ये महामार्गावर वाहतूक एकेरीच; सप्तलिंगी पुलाचे काम नेमके पूर्ण कधी होणार?

Mumbai-Goa Highway Work Delayed in Sangameshwar : संगमेश्वर तालुक्यात मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण रखडल्याने अनेक ठिकाणी एकेरी वाहतूक सुरू आहे. सोनवी व सप्तलिंगी पुलांच्या कामामुळे वाहतूक मंदावली असून अपघातांचा धोका वाढला आहे.
Sonavi bridge Mumbai Goa highway work

Sonavi bridge Mumbai Goa highway work

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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संगमेश्वर : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम संगमेश्वर तालुक्यात अनेक ठिकाणी अद्याप रखडले (Mumbai Goa highway Sangameshwar traffic update) आहे. काही भागात अजूनही एकेरी वाहतूक सुरू आहे. ऑक्टोबर महिना सुरू झाला तरी महामार्गाच्या कामाला अपेक्षित वेग आलेला नसल्याने वाहनचालक तसेच पादचाऱ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

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