धाकधूक वाढली ; सरपंचांची निवड पुढच्या आठवड्यात, नेत्यांची कसोटी 

चिपळूण (रत्नागिरी) : तालुक्‍यातील 83 ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली. या गावचे कारभारी कोण, यासाठीचे आरक्षणही जाहीर झाले आहे. प्रत्यक्ष सरपंच निवड प्रक्रिया 8 ते 10 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. चुरस असलेल्या गावात सरपंच निवडीसाठी गेल्या काही दिवसापासून मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. सपरपंचपदाचा उमेदवार सातवी पास असणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे आरक्षण, इच्छुक उमेदवार आणि त्यांचे शिक्षण याचे गणित विजयी झालेल्या पॅनलप्रमुखांना जुळवावे लागणार आहे. तालुक्‍यात खेर्डी, सावर्डे या मोठ्या ग्रामपंचायतीसह एकूण 83 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका शांततेत झाल्या. तालुक्‍यातील 22 ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या होत्या. उर्वरित 61 ग्रामपंचायतीत निवडणूका झाल्या. एकापेक्षा एक लढती होऊन उमेदवार निवडून आले. त्यानंतर 25 जानेवारीला सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. हेही वाचा - शेताची भाजावळ करायला गेला अन् पेटल्या बागा ; लाखोंचे नुकसान - कोणत्या ग्रामपंचायतीत कोण बसणार, याचा फैसला झाला तरीही अनेक गावांत सरपंच व उपसरपंचपदासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. 8 व 10 फेब्रुवारीला ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच-उपसरपंचपदाची निवडणूक होणार आहे. तसा कार्यक्रम तहसीलदार कार्यालयाने तयार केला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नेमणूकाही झाल्या आहेत. एका निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. नेत्यांची कसोटी खेर्डीत सुखाई परिवर्तन पॅनेलची एकहाती सत्ता आहे. मात्र, सरपंचपदाची संधी कोणाला द्यायची, यावरून परिवर्तन पॅनेलच्या नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. दुसरीकडे सावर्डेतही आमदार शेखर निकम यांची एकहाती सत्ता आल्याने सरपंच निवड केवळ औपचारिक होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. संपादन - स्नेहल कदम



Web Title: the sarpanch elected in chiplun next week 8 to 10 february in chiplun ratnagiri