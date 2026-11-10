Sarsagad Fort Fire: सरसगडावर भीषण वणवा; वनसंपदा आणि वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात

पाली, (वार्ताहर) अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र पाली येथील ऐतिहासिक सरसगड किल्ल्यावर सोमवारी (ता. 9) भीषण वणवा लागल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. यामुळे वनसंपदा व पशू-पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. स्थानिक दुर्गप्रेमी व वनविभागाकडून जीवावर उदार होऊन सायंकाळी साडेचार पर्यंत आगीवर नियंत्रणासाठी अथांग परिश्रम करण्यात आले. .आगीची तीव्रता आणि पसरणारा जाळ पाहता आगीवर नियंत्रणासाठी दुर्गप्रेमी केतन म्हसके, दत्तात्रय सावंत, नयन केदारी व चैतन्य पांडव यांच्यासह वनविभागाचे वनरक्षक अविनाश पाटील, वनविभाग कर्मचारी पांडुरंग पवार व नामदेव पुंजारे यांनी प्रत्यक्ष गडावर जाऊन जीवाची बाजी लावत आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र वणवा प्रचंड पसरला होता. गडाचा तीव्र उतार, घनदाट झाडी-झुडपे, कुयलीचा त्रास आणि वणवा विझवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आधुनिक उपकरणांचा अभाव यांमुळे आग नियंत्रणात आणताना बचाव पथकाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. रात्री उशिरापर्यंत तळई बाजूकडील वणवा सुरू होता. .मागील अनेक वर्षांपासून दुर्गप्रेमी आणि स्थानिकांकडून सरसगडावर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण व संवर्धन केले जात होते. मात्र, या वणव्यामुळे वर्षानुवर्षांची मेहनत क्षणांत जळून खाक होत आहे. वनस्पती व प्राण्यांबरोबरच गडावरील ऐतिहासिक ठेव्यासही या आगीमुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे. असे दुर्गप्रेमी केतन म्हसके यांनी सांगितले. .वणवा लावणाऱ्या समाजकंटकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी आणि भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी संबंधित प्रशासनाने तात्काळ, ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी तीव्र भावना पालीतील नागरिक व शिवप्रेमींमधून व्यक्त होत आहे. सतत लागणाऱ्या या वणव्यांमुळे किल्ल्याची वृक्षराजी, दुर्मीळ वनसंपदा आणि वन्यजीवांचे अधिवास जळून खाक झाले असून पशू-पक्षांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.