चिपळूण : पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर सुरूर गावच्या हद्दीत सातारा बाजूकडे निघालेल्या मोटारीचा शनिवारी भीषण अपघात झाला. यामध्ये बाप-लेकीचा मृत्यू झाला, तर १३ वर्षीय मुलासह तिघे गंभीर जखमी झाले. अपघात एवढा भीषण होता की, गाडीचा चक्काचूर झाला असून, आपल्या लेकीचा संसार पाहण्यासाठी गेलेल्या कुटुंबावर संकट आले आहे. .मूळचे अनारी व सध्या खेर्डी देऊळवाडी येथे राहणारे विजय धोंडू पवार (७०), त्यांची मुलगी वैष्णवी वैभव कदम (४३, रा. वडेरू) या दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. वैभव वामन कदम (४५, मूळ रा. वडेरू, चिपळूण, सध्या रा. पुणे) हे वर्षश्राद्धासाठी चिपळूणला येत होते. वैभव आपल्या मोटारीनेे (एमएच १४ बीके ७९३३) सासू व सासरे यांच्यासह पत्नी व मुलाला घेऊन गावी निघाले होते. सुरूर गावच्या हद्दीत हॉटेल आईसाहेबसमोर त्यांची मोटार आली असता.झोपेत मोटारीला ब्रेक लावता न आल्याने, मोटारीवरील नियंत्रण सुटून ती सेवारस्त्याच्या दुभाजकाला जोरदार धडकली. धडकेनंतर मोटार महामार्गावर दोन ते तीन वेळा उलटली. या अपघातात सासरे विजय पवार व त्यांची विवाहित मुलगी वैष्णवी कदम हे गंभीर दुखापतीमुळे जागीच ठार झाले. तर चालक वैभव कदम (४५) यांच्यासह गाडीतील वैशाली विजय पवार (६२) व वेदांत वैभव कदम (१३) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. .अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक आणि महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातग्रस्त वाहनातील जखमींना बाहेर काढून तातडीने सातारा येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. या घटनेची नोंद भुईंज पोलिस ठाण्यात झाली असून, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे. .बाप-लेकीचा मृत्यू आणि तिघे गंभीर जखमी झाल्याने चिपळूण परिसरात शोककळा पसरली आहे. कवठे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एका मृतदेहाचे व सातारा येथे एका मृतदेहाचे विच्छेदन करण्यात आले. सायंकाळी दोन्ही मृतदेह चिपळूण येथे नेण्यात आले. विजय पवार हे खेर्डी येथे अनेक वर्ष वास्तव्याला होते. ते मूळचे अनारी येथील असून, व्यावसायनिमित्त खेर्डीत राहायचे. ते गवंडी काम करत. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर चिपळूण तालुक्यातील नातेवाइकांनी सातारा जिल्ह्यातील सुरूर येथे धाव घेतली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.