Bribe Land Record Change : सातबाऱ्यावर फेरफार करण्यासाठी १० हजारांची लाच, महिला ग्राम महसूल अधिकारीचा भ्रष्ट कारभार उघड, दापोलीतील घटना

Dapoli corruption news : सातबारा उताऱ्यावर फेरफार नोंद करण्यासाठी १० हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी नानटे येथील महिला ग्राम महसूल अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई बुधवारी (ता. २५) केली. श्रीमती श्रद्धा बालाजी बंडे (वय ३०, ग्राम महसूल अधिकारी, सजा नानटे, ता. दापोली) असे कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील तपास सुरू आहे. जिल्ह्यात सलग दुसऱ्या दिवशी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाल्यामुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे..तक्रारदार व त्यांच्या मित्राने तेरे वायंगणी (ता. दापोली) येथे ७८ गुंठे जमीन खरेदी खताद्वारे विकत घेतली होती. त्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नाव नोंदवण्यासाठी तक्रारदारांनी १२ फेब्रुवारी २०२६ ला तलाठी कार्यालय, सजा नानटे येथे ग्राम महसूल अधिकारी श्रद्धा बंडे यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी फेरफार नोंद करून सातबारा उतारा देण्यासाठी त्यांनी १० हजार रुपयांची लाच मागितली. त्यानंतर २४ फेब्रुवारीला तक्रारदारांनी दापोली तहसील कार्यालय येथे संबंधित अधिकाऱ्याची पुन्हा भेट घेतली असता, मंजूर फेरफार व सातबारा उताऱ्याची प्रत देण्यासाठी त्यांनी पुन्हा १० हजार रुपयांची मागणी केली. यानंतर तक्रारदारांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेऊन तक्रार नोंदवली..तक्रारीच्या अनुषंगाने आज (बुधवार) सापळा रचला होता. पडताळणी दरम्यान संबंधित महिला अधिकाऱ्याला १० हजार रुपये स्वीकारताना पथकाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक शिवराज पाटील व अपर पोलिस अधीक्षक भागवत सोनावणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलिस उपअधीक्षक अविनाश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. या पथकात पोलिस निरीक्षक मच्छिंद्र जाधव, सुहास रोकडे, सहायक पोलिस फौजदार उदय चांदणे, पोलिस हवालदार श्रेया विचारे, दीपक आंबेकर, राजेश गावकर व समिता क्षीरसागर आदींचा सहभाग होता..Dapoli Hot Springs : दापोलीतील वैशिष्ट्यपूर्ण गरम पाणी कुंड सुविधांशिवाय; पर्यटकांची वाढती नाराजी.दरम्यान, शासकीय कामासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने लाच मागितल्यास नागरिकांनी तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.