Pali News : तुकाराम मुंढे यांना पांडुरंगाच्या महापूजेचा मान मिळावा; सत्यशोधक वारकरी महासंघाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

पाली - आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेचा मान कोणत्याही राजकीय नेत्याला न देता, जनतेसाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना देण्यात यावा, अशी मागणी सत्यशोधक वारकरी महासंघाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे..सत्यशोधक वारकरी महासंघाने आपल्या मागणीत म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील सर्व संतांनी आपल्या अभंगवाणीच्या माध्यमातून धर्मातील भेसळ आणि अनिष्ट रूढी-परंपरा दूर करण्याचे मोठे कार्य केले. कर्मकांड आणि जातीयवादाला कडाडून विरोध करत संतांनी एकेश्वरवाद मांडला आणि पांडुरंगाच्या नामाचा प्रसार केला. हे कार्य करत असताना सर्वच संतांना तत्कालीन व्यवस्थेशी मोठा संघर्ष करावा लागला होता..असाच काहीसा संघर्ष सध्या प्रशासकीय पातळीवर आयुक्त तुकाराम मुंढे करताना दिसत आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागात आयुक्त पदाची धुरा सांभाळल्यापासून मुंढे यांनी राज्यातील अन्न भेसळीच्या विरोधात तीव्र मोहीम उघडली असून थेट दंड थोपटले आहेत. त्यांच्या या धडक आणि प्रामाणिक कामगिरीमुळे राज्यातील जनता त्यांना आपला ‘खरा हिरो’ मानत आहे. सोशल मीडियावरही त्यांच्या कामगिरीचे प्रचंड कौतुक होत असून, त्यांच्या या जनहितैषी कार्याचा योग्य सन्मान होणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका महासंघाने मांडली आहे..संतांनी समाजातील अनिष्ट प्रथा आणि भेसळ दूर करण्यासाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. आजच्या काळात तुकाराम मुंढे हे देखील समाजातील अन्नातील भेसळीसारख्या अपप्रवृत्तींविरोधात तसाच लढा देत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या आषाढी एकादशी वारीच्या पवित्र प्रसंगी पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या महापूजेचा मान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मिळावा, हीच तमाम जनतेची आणि सत्यशोधक वारकरी महासंघाची तीव्र इच्छा आणि मागणी आहे.- ह.भ.प. महेश महाराज पोंगडे, सत्यशोधक वारकरी महासंघ, कोकण विभाग अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.