कोकण

Pali News : तुकाराम मुंढे यांना पांडुरंगाच्या महापूजेचा मान मिळावा; सत्यशोधक वारकरी महासंघाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेचा मान कोणत्याही राजकीय नेत्याला न देता.......
mahesh Pongade and cm devendra fadnavis

mahesh Pongade and cm devendra fadnavis

sakal

अमित गवळे
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पाली - आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या शासकीय महापूजेचा मान कोणत्याही राजकीय नेत्याला न देता, जनतेसाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना देण्यात यावा, अशी मागणी सत्यशोधक वारकरी महासंघाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

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