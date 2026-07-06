Raigad Ratnagiri Traffic: बार्जेसची धडक बसून सावित्री नदीवरील आंबेत पूल वाहतुकीसाठी तात्पुरता बंद; रायगड-रत्नागिरी दळणवळण ठप्प

महाड : रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला सावित्री नदी( बाणकोट खाडी ) वरील आंबेत पूलाला पाण्यासोबत वाहत आलेल्या दोन बार्जसची धडक बसल्याने हा पूल वाहतुकीला तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आलेला आहे. पुलाची पाहणी करून पुढील निर्णय घेतला येणार आहे. .रत्नागिरी व रायगड अशा दोन जिल्ह्यांना जोडणारा हा पूल तातडीने बंद जरी केला असला तरी प्रवाशांची व नागरिकांची मोठी हेळसांड होणार आहे. यापूर्वीही दुरुस्तीच्या नावाखाली आंबेत पूल दोन वर्षे बंद होता..महाड व परिसरात पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे सावित्री नदीला मोठ्या प्रमाणात पाणी आले आहे. त्यामुळे या पाण्यासोबत रेती वाहतूक करणारे दोन बार्जेस सकाळी पुलाला धडकले. ही धडक मोठी असल्याने पुलाला नुकसान पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून माणगाव येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा पूल वाहतुकीसाठी तात्पुरता बंद ठेवला जावा असा निष्कर्ष काढला असून तशा प्रकारचे पत्र वाहनबंदी करता पोलिसांना देण्यात आले आहे..दरम्यान महाड व परिसरात पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई गोवा महामार्ग , वरंधा घाट पुणे मार्ग ताम्हीणी घाट पुणे मार्ग, आंबेनळी घाट मार्ग, महामार्गावरील कशेडी घाट असे सर्व प्रमुख रस्ते यापूर्वीच बंद झाले आहेत. त्यामुळे आता आंबेत पुलावरून होणारी वाहतूक देखील बंद झाली असल्याने प्रवासी व नागरिक हतबल झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.