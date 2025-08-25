Ashish Subhedar: भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांचे सावंतवाडीत अवैध व्यवसाय; ठाकरे शिवसेनेचे प्रवक्ते आशीष सुभेदार आरोप, पालकमंत्री कारवाई करणार का?

सावंतवाडी: कणकवली येथे मटका-जुगार अड्ड्यांवर पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी टाकलेल्या धाडीनंतर प्रशासनाला कारवाई करावी लागली. मात्र, या कारवाईमुळे त्यांच्या प्रशासनातील पोलिस खात्याचा भ्रष्ट कारभार उघड झाला आहे. सावंतवाडी तालुक्यातदेखील बेकायदा दारू, मटका व जुगार उघडपणे सुरू असून, काही अवैध व्यवसाय हे त्यांच्या पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचेच असल्याचा आरोप ठाकरे शिवसेना पक्षाचे प्रवक्ते आशीष सुभेदार यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केला आहे. त्यामुळे अशा अड्ड्यांवरही पालकमंत्री राणे धडक कारवाई करतील का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. .Kolhapur: काेल्हापुरातील सिद्धार्थनगर दगडफेकप्रकरणी पाच जणांना अटक'; सीसीटीव्ही आधारे ३१ संशयितांची नावे निष्पन्न...श्री. सुभेदार यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, कणकवलीतील अड्ड्यावर स्वतः धाड टाकून पालकमंत्री राणे यांनी थेट कारवाई केली व संबंधितांना जाब विचारला. या धाडीनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, कारवाईचे सर्वत्र स्वागत झाले. मात्र, अशी कारवाई केवळ कणकवलीपुरती न राहता सावंतवाडी व इतर तालुक्यांमध्ये व्हावी, अशी जनतेची मागणी आहे..गोव्याच्या सीमेवर असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा दारू, जुगार अड्डे, मटका कंपन्या व अन्य अवैध धंदे सुरू आहेत. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही पोलीस प्रशासन ठोस कारवाई करत नाही. त्यामुळे हे धंदे बंद कधी होणार आणि प्रशासन खरोखरच पावले उचलणार का, असा प्रश्न जनतेसमोर आहे. कणकवलीतील कारवाईनंतर तरी सावंतवाडीतील मटका-जुगार कंपन्यांवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या कंपन्या पालकमंत्री राणे यांच्या पक्षातीलच काही पदाधिकाऱ्यांच्या मालकीच्या असल्याने कारवाई होणार का, अशी शंका सुभेदार यांनी उपस्थित केली..Sangli Fraud:'नोकरीच्या आमिषाने साडेपाच लाखांची फसवणूक';मंत्रालयात कक्ष अधिकारी असल्याचा बनाव अन्...सावंतवाडीत बहुतांश टपऱ्यांवर मटका-जुगार सुरू असून, अलीकडे कारवाईच्या भीतीमुळे ऑनलाईन जुगारालाही मागणी वाढली आहे. तसेच तालुक्यात दारू अड्डे, जुगार, मटका कंपन्या, बेकायदा वाळू उपसा असे अवैध धंदे सुरुच आहेत; परंतु पोलीस प्रशासनाने त्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. गोव्याच्या सीमेवरून होणारी चोरटी वाळू वाहतूक, दारूची अवैध ने-आण, कर्नाटकात जाणारी दारू वाहतूक व अमली पदार्थ विक्री यावरही पालकमंत्री राणे कारवाई करतील का, असा प्रश्नही सुभेदार यांनी केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.