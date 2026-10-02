Wildlife Attack :ओंकार’वर मशाल फेकल्या प्रकरणात तीन वनरक्षकांसह सात जणांना नोटीस;वन विभागाची कारवाई; सखोल चौकशी होणार

सावंतवाडी, : कास येथे ओंकार हत्तीवर पेटती मशाल फेकल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर तीन वनरक्षकांसह चार हाकारांना अशा सात जणांना आज कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. संपूर्ण चौकशीनंतर दोषींवर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा यांनी दिला. .तालुक्यातील कास गावात दोन दिवसांपूर्वी ओंकार हत्तीवर पेटती मशाल फेकण्यात आल्याचा एक व्हिडिओ वनविभागाच्या निदर्शनास आला होता. या व्हिडिओमध्ये प्रथमदर्शनी हत्तीवर मशाल फेकल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. हा प्रकार सावंतवाडी वनपरिक्षेत्रात घडल्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे स्पष्ट निर्देश सावंतवाडी वनक्षेत्रपालांना देण्यात आले आहेत..ही घटना कोणत्या परिस्थितीत घडली आणि मशालीचा वापर शासकीय कर्मचाऱ्याने केला की एखाद्या खासगी व्यक्तीने केला, याची संपूर्ण खात्री करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. सध्या सलग शासकीय सुट्या असल्याने मंगळवारी या प्रकाराचा संपूर्ण सविस्तर चौकशी अहवाल मिळणार आहे. .अहवाल हाती आल्यानंतर संबंधितांवर नियमानुसार कडक कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही शर्मा यांनी दिली आहे. सावंतवाडी वन विभागाकडून सुरू असलेल्या या धडक कारवाईमुळे वन्यजीवांना इजा पोहोचवणाऱ्यांवर आता कायदेशीर बडगा उगारला जाणे निश्चित मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.