Alphonso Mango Price : फळांचा राजा आवाक्याबाहेर? कोकणात निसर्गाचा लहरीपणा नडला, हापूससह पायरी आणि गोवा मानकुरचा दर काय?

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्याच्या स्थानिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात आंबा दाखल होत असून हापूससह केशर, पायरी, गोवा मानकुर यांचा सुगंध बाजारपेठेमध्ये दरवळत (Alphonso Mango Price) आहे. थेट बागायतदारांकडून आंबा बाजारपेठेत दाखल होत नसल्याने चांगल्या दर्जेदार आंब्याचा दर हा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच आहे. कोकणात सध्या आंब्याचा सीझन सुरू झाला आहे..या वर्षी मोठ्या प्रमाणात झाडांना मोहर आल्याने शेतकरी व बागायतदार काहीसे सुखावले होते, परंतु निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हा मोहोर गळून पडल्याने शेतकऱ्यांना या वर्षीही फळधारणेच्या बाबतीत निराशाच पदरी पडली. उत्पादन कमी असल्याने बाजारपेठेत म्हणावा तसा आंबा दाखल होत नाहीये; परंतु पहिल्या टप्प्यातील आंबा काही प्रमाणात बाजारपेठेमध्ये दाखल झाला आहे..'फळांचा राजा' म्हणून ओळख असलेला हापूस सुरुवातीला चढ्या दराने विकला जात होता, परंतु सद्यस्थितीत हा दर काहीसा कमी होऊन तो ८०० रुपयांपर्यंत प्रति डझन मिळत आहे. हा दर बाजारपेठेतील विक्रेत्यांकडचा असून थेट बागायतदारांकडे तो अजून कमी पाहायला मिळत आहे. सावंतवाडी बाजारपेठेचा विचार करता वेगुर्ले तालुक्यासह सावंतवाडी तालुक्यातील बागायतदार मोठ्या प्रमाणात आंबा विक्रीसाठी आणतात..सद्यस्थितीत मळेवाड, नेमळे तसेच अन्य भागांतील आंबा विक्रीसाठी दाखल होत आहे; परंतु हा आंबा विक्रेते थेट बागायतदारांकडून खरेदी करून विक्री करत आहेत. थेट बागायतदार अद्यापही स्वतः आंबा विक्रीसाठी बाजारपेठेत उतरले नसल्याने या आंब्याचा दर काहीसा चढा पाहायला मिळत आहे. सद्यस्थितीत हापूस आंब्यापेक्षा 'गोवा मानकुर'लाच मोठी किंमत मिळत आहे. हापूस आंब्याचे मोठे फळ ८०० रुपयांपर्यंत मिळत आहे, तर मानकुर १, ००० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे..पायरी ३०० रुपये, तर केशर आंब्यालाही ५०० रुपयांपर्यंत प्रति डझन दर मिळत आहे. या फळांची किंमत त्यांच्या आकारावर (साईजवर) अवलंबून आहे. हापूस आंब्याचे लहान आकाराचे फळ ४०० रुपयांनासुद्धा विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. सद्यस्थितीत बाजारात दाखल झालेला आंबा पहिल्या टप्प्यातील असल्याने त्याचे दर वाढीव आहेत; परंतु दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील आंबा एप्रिलच्या शेवटी किंवा मे महिन्याच्या सुरुवातीला बाजारात दाखल होईल, तेव्हा हे दर अजून खाली येण्याची शक्यता आहे..बाजारपेठेत अद्याप पर्यटकांची संख्या तुरळक असल्याने हापूस आंब्याला म्हणावी तशी मागणी मिळत नसल्याची कैफियत विक्रेत्यांकडून ऐकायला मिळत आहे. शाळांना सुटी पडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात पर्यटक बाजारपेठेत येतात, तसेच चाकरमानीही गावागावांत दाखल होतात. त्यानंतरच हापूस किंवा अन्य आंब्यांना मोठी मागणी येते व मोठी आर्थिक उलाढाल होते, असे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे..केशर, गोवा मानकुरला ग्राहकांची पसंतीफळांचा राजा हापूस असला तरी गेल्या काही वर्षांचा विचार करता गोवा मानकुर आणि केशरने चवीच्या जोरावर लोकांच्या मनात घर केले आहे. केशर आंबा चविष्ट आणि मधाळ असल्याने त्याला मोठी मागणी आहे. गोवा मानकुरच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती असून, सद्यस्थितीत हापूसपेक्षा त्याला जास्त किंमत मिळत आहे..उष्णतेचा फटकासध्या वातावरणात उष्णतेची तीव्रता झपाट्याने वाढत असल्याने त्याचा फटका आंब्यालाही बसत आहे. विक्रेत्यांनी खरेदी केलेला आंबा उष्णतेमुळे झपाट्याने पिकत असून दोन-चार दिवसांतच तो खराब होत आहे. ज्या दराने आंबा खरेदी केला जातो, तो दर आंबा अति पिकल्यामुळे मिळत नाही, त्यामुळे विक्रेत्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.