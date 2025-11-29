कोकण

Deepak Kesarkar : लोकांनी 'ते' पैसे घेऊन शिंदे शिवसेनेलाच मतदान करावे; आमदार दीपक केसरकर यांचे मतदारांना आवाहन

Allegations of Heavy Cash Distribution in Sawantwadi Election : सावंतवाडी पालिका निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात पैसे वाटप होत असल्याचा आरोप दीपक केसरकर यांनी केला. हे प्रकार थांबावेत, पण पैसे स्वीकारून शिंदे शिवसेनेलाच मतदान करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
सावंतवाडी : येथील पालिका निवडणुकीमध्ये पैशांचे वारेमाप वाटप होत आहे. हे सगळं विशिष्ट व्यक्तींकडून केले जात‌ आहे. एवढ्या मोठ्या लोकांनी सिंधुदुर्गात येऊन जिल्ह्याची संस्कृती बिघडण्याचा प्रकार करणे चुकीचे आहे. उद्या ही परंपरा होऊन जाईल आणि त्यांनी केलं म्हणून इतरांना कराव लागलं तर चुकीची स्पर्धा होईल. हा प्रकार थांबला पाहिजे. मात्र, आता समोरच्यांच वाटप पूर्ण होत आलंय. त्यामुळे लोकांनी आलेले पैसे स्वीकारून शिंदे शिवसेनेला मतदान करावे, असे आवाहन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी केले.

