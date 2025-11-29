Deepak Kesarkar : लोकांनी 'ते' पैसे घेऊन शिंदे शिवसेनेलाच मतदान करावे; आमदार दीपक केसरकर यांचे मतदारांना आवाहन

सावंतवाडी : येथील पालिका निवडणुकीमध्ये पैशांचे वारेमाप वाटप होत आहे. हे सगळं विशिष्ट व्यक्तींकडून केले जात आहे. एवढ्या मोठ्या लोकांनी सिंधुदुर्गात येऊन जिल्ह्याची संस्कृती बिघडण्याचा प्रकार करणे चुकीचे आहे. उद्या ही परंपरा होऊन जाईल आणि त्यांनी केलं म्हणून इतरांना कराव लागलं तर चुकीची स्पर्धा होईल. हा प्रकार थांबला पाहिजे. मात्र, आता समोरच्यांच वाटप पूर्ण होत आलंय. त्यामुळे लोकांनी आलेले पैसे स्वीकारून शिंदे शिवसेनेला मतदान करावे, असे आवाहन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी केले..ते म्हणाले, ‘पैसे वाटून निवडणुका जिंकणे यातून लोकशाहीची हत्या होत आहे. आमचे जेथे तगडे उमेदवार आहेत, तेथे २० हजार वाटले जात आहेत. लोकांनी मात्र विकास कोण करतं, याचा विचार करून आम्हाला साथ द्यावी. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाटपाची तुलना होऊ शकत नाही. एका घरात ५ व्यक्ती असल्यास ५० हजार व १० व्यक्तींना १ लाख दिले जात असतील तर कोणाचही मन चलबिचल होऊ शकत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पैशांचा वापर होत आहे. तो देखील माझ राजकीय अस्तित्व संपवण्यासाठी होत आहे. या प्रकारांची सवय मला नाही.’.'राष्ट्रवादी'च्या विद्यार्थी प्रमुखानं रेल्वेखाली उडी मारून संपवलं आयुष्य; घुगेंच्या मृत्यूने खळबळ, धनंजय मुंडेंचे होते निकटवर्तीय.ते पुढे म्हणाले, ‘नेमकं मला आजारपण देखील आलं. तरीही मी बैठका घेत आहे. विकास, शांततेचा विचार करून जनतेने निर्णय घ्यावा. १७-० करताना देखील कधी पैशांचा वापर केला नाही. तेव्हा समोरही पैशांचा वापर करणारे नव्हते. जनतेनं ठरवलं तर विकासाचा विजय होईल. वारेमाप पैसे वाटण्याचा प्रकार थांबवण्याचे काम वरिष्ठांनी करायला हवं होतं. एवढे पैसे कशासाठी? हा प्रश्न निर्माण होतो.’.मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरु असतानाच सिद्धरामय्यांनी DK शिवकुमारांना घरी बोलावलं, दोघांत नेमकं काय घडलं? चेहऱ्यावरचे भाव सांगताहेत....'ते' विधान चुकीचेआमदारांचा निधीचा कोटा ठरलेला असतो. पालकमंत्री म्हणतील तसेच होईल, असे विधान चुकीचे आहे. पालकमंत्र्यांचा आदर करतो. मात्र, हे महायुतीचे पालकमंत्री आहेत. एका पक्षाचे नाहीत. त्यामुळे महायुतीतील निधी वाटपाच्या सूत्राची अंमलबजावणी त्यांनी केली पाहिजे, असे श्री. केसरकर यावेळी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.