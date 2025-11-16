कोकण

Omkar Elephant : ओंकार हत्तीला 'वनतारा'त पाठवणार! न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालकमंत्री नीतेश राणेंची माहिती

Minister Rane Confirms Court Order to Shift Omkar Elephant : सावंतवाडी तालुक्यात शेतीचे नुकसान करणाऱ्या 'ओंकार' हत्तीला न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानुसार 'वनतारा' या सुरक्षित ठिकाणी पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, वनताराचे पथक येत्या काही दिवसांत हत्तीला ताब्यात घेईल, अशी माहिती पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी : ओंकार हत्तीला वनतारामध्ये पाठविण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी मी आणि आमदार दीपक केसरकर वनताराच्या संपर्कात आहोत. त्यांचे पथक दोनवेळा येथे येऊन गेले आहे. आता तिसऱ्यांदा पथक येईल. हत्तीला वनतारासारख्या सुरक्षित ठिकाणी पाठविले जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी दिली.

