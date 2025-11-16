Omkar Elephant : ओंकार हत्तीला 'वनतारा'त पाठवणार! न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालकमंत्री नीतेश राणेंची माहिती

सावंतवाडी : ओंकार हत्तीला वनतारामध्ये पाठविण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी मी आणि आमदार दीपक केसरकर वनताराच्या संपर्कात आहोत. त्यांचे पथक दोनवेळा येथे येऊन गेले आहे. आता तिसऱ्यांदा पथक येईल. हत्तीला वनतारासारख्या सुरक्षित ठिकाणी पाठविले जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी दिली. .Crime News: निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा शस्त्रसाठा जप्त, पोलिसही चक्रावले; कारवाईत एकाला अटक! .भोसले सैनिक स्कूलच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी आलेल्या राणे यांना ओंकार हत्ती संदर्भात विचारले असता त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी केसरकरही उपस्थित होते. राणे म्हणाले, ‘‘ओंकार हत्ती गेल्या काही दिवसांपासून सावंतवाडी तालुक्यातील गावांमधून फिरत असून शेतीबरोबरच अन्य नुकसानही करीत आहे. .त्यामुळे त्याला वनतारामध्ये पाठविण्याबाबत आमचे प्रयत्न होते. याआधी दोनवेळा पथक आले होते. नवे पथक दाखल होताच ओंकारला ‘वनतारा’मध्ये पाठविण्यात येईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.