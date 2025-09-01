कोकण

Sindhudurg Crime: ऑनलाईन मटकाप्रकरणी सावंतवाडीत दोघे ताब्यात; जुगाराचे रॅकेट उघड

Gambling Racket Exposed in Sawantwadi: चौकशी केली असता, तो हे आकडे आणि पैसे सालईवाडा येथीलच सचिन सुरेश बिद्रे या दुसऱ्या व्यक्तीकडे देत असल्याचे समोर आले. ​ पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेतले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​सावंतवाडी: शहरात पोलिसांनी ऑनलाईन चालणाऱ्या मटका जुगारावर कारवाई करत दोघा जणांना रंगेहाथ पकडले. पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी कणकवलीतील मटका अड्ड्यावर टाकलेल्या धाडीनंतर आता सावंतवाडीतही ऑनलाईन मटका जुगाराचे रॅकेट उघड झाले आहे.

