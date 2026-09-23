Sawantwadi Railway : सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसच्या विस्ताराला ब्रेक? मळगावातील प्रस्तावित बांधकामाविरोधात प्रवासी संघटना आक्रमक, 'त्या' निर्णयामुळे भविष्यातील विस्तार होणार कठीण?

सावंतवाडी : मळगाव येथील लोकमान्य प्रा. मधू दंडवते रेल्वे टर्मिनसटच्या विस्तारासाठी आणि अतिरिक्त रेल्वे रुळांसाठी (लूप लाईन) राखीव असलेल्या मोकळ्या जागेतच कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून (Konkan Railway Latest Update) इमारतीचे बांधकाम प्रस्तावित केले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे भविष्यातील रेल्वे यार्ड विस्ताराला कायमचा ब्रेक लागणार असल्याने कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत या कामाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी कोकण रेल्वे महामंडळाकडे केली आहे..प्रवासी संघटनेच्या मते, मळगाव येथील सावंतवाडी रोड स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ लगतची मोकळी जागा ही तांत्रिकदृष्ट्या भविष्यातील चौथी लूप लाईन, अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म क्रमांक ४ आणि गाड्या उभ्या करण्यासाठीच्या (स्टेबलिंग) ट्रॅकसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, महामंडळाने याच जागेवर सिमेंट-काँक्रिटची इमारत उभारण्याचे नियोजन केले आहे. जर या ठिकाणी इमारत उभी राहिली, तर स्थानकाचा हा भाग कायमस्वरुपी बंदिस्त (लँडलॉक) होईल आणि भविष्यात प्रवाशांची गर्दी वाढली, तरीही नवा ट्रॅक किंवा फलाट तयार करणे अशक्य होईल..Thane Ring Metro : 1988 ची संकल्पना अखेर प्रत्यक्षात! भिवंडी, कल्याण अन् मुंबईचा प्रवास होणार अतिशय सोपा; ठाण्याच्या 'रिंग मेट्रो' प्रकल्पाचा रंजक प्रवास माहितीये का?.संघटनेने निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, केवळ चकचकीत इमारत उभी करून टर्मिनस साकारत नसते, तर नव्या गाड्या सुरू करणे, रॅक उभे करणे, वॉशिंग आणि देखभालीसाठी पुरेशी ‘लाईन कपॅसिटी’ लागते. सध्या सावंतवाडीतून सुटणाऱ्या ‘तुतारी एक्स्प्रेस’ आणि ‘सीएसएमटी मुंबई एक्स्प्रेस’ या गाड्यांसाठी भविष्यात सावंतवाडीत जागेची कमतरता असल्याचे कारण पुढे केले जाण्याची शक्यता आहे. ही तांत्रिक अडचण दाखवून सावंतवाडीच्या हक्काच्या गाड्या मडगाव (गोवा) किंवा इतरत्र वळवण्याचा हा पूर्वनियोजित डाव तर नाही ना, असा संशय प्रवाशांमधून व्यक्त होत आहे. येथे प्रस्तावित असलेली ‘रेल हॉटेल’ची योजनाही या चुकीच्या नियोजनामुळे कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे..संघटनेचा आंदोलनाचा इशाराटर्मिनसच्या नावाने प्रवाशांची दिशाभूल केली जात आहे. रुळांच्या जागेत इमारत बांधल्यास टर्मिनसचा मूळ हेतूच नष्ट होईल. प्रशासनाने ही जागा केवळ रुळांसाठी आरक्षित ठेवून इमारतीसाठी पर्यायी जागा शोधावी. प्रवासी संघटनांना विश्वासात घेऊन सुधारित यार्ड आराखडा जाहीर न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर यांनी दिला आहे..Nashik Ring Road : सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी नाशिक रिंगरोडचा मार्ग मोकळा! पॅकेज-5 साठी जमीन हस्तांतरणाला शासनाची मंजुरी, वाहतूक कोंडी सुटण्यास होणार मदत.या आहेत मागण्याप्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ समोरील मोकळ्या जागेतील प्रस्तावित इमारत बांधकामाला त्वरित स्थगिती द्यावी.संबंधित मोकळी जागा केवळ नवीन लूप लाईन, अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म व स्टेबलिंग लाईनसाठीच आरक्षित ठेवावी.रेल्वे ट्रॅकच्या विस्तारात अडथळा ठरणार नाही, अशा पर्यायी जागेवर इमारत बांधकाम करून सुधारित यार्ड आराखडा जाहीर करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.