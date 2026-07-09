Konkan Railway : CM फडणवीसांचं पत्र अन् राणेंचा दिल्लीत पाठपुरावा! सावंतवाडी टर्मिनसवर 'राजधानी'सह 3 महत्त्वाच्या गाड्यांना थांबा मंजूर, रेल्वेमंत्र्यांनी काय केली घोषणा?

सावंतवाडी : कोकणच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमध्ये अत्यंत मोठी आणि महत्त्वपूर्ण भर पडली आहे. दीर्घकालीन मागणी असलेल्या सावंतवाडी रोड रेल्वे टर्मिनसवर तीन अत्यंत महत्त्वाच्या एक्स्प्रेस (Konkan Railway latest news today) गाड्यांना व्यावसायिक थांबा देण्यास केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामध्ये देशातील प्रतिष्ठेची ‘राजधानी एक्स्प्रेस’ आणि ‘गरीब रथ’ यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भातील अधिकृत मंजुरीचे पत्र जारी केले आहे..कोरोना काळात बंद करण्यात आलेल्या गरीब रथ व राजधानी एक्स्प्रेस या गाड्या पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि त्यांना सावंतवाडी येथे थांबा मिळण्यासाठी रेल्वे प्रवासी संघटना सतत प्रयत्नशील होत्या. त्यानंतर याबाबत पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता..याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना २५ मार्च २०२६ रोजी लेखी पत्र पाठवून जनसुविधेच्या दृष्टीने सावंतवाडीत गाड्या थांबवण्याची आग्रही मागणी केली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेत खासदार नारायण राणे आणि पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी सातत्याने केंद्रीय पातळीवर आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केलेला विशेष पाठपुरावा अत्यंत निर्णायक ठरला..Tukaram Mundhe Action : चर्चगेटच्या प्रसिद्ध के. रुस्तुम कुल्फी सेंटरचा परवाना निलंबित, मुंढेंच्या धडक कारवाईने खळबळ; मुंबई, नागपूर, धुळ्यातील हॉटेल्समध्ये FDA ला काय सापडलं?.या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील आणि विशेषतः सावंतवाडी परिसरातील नोकरदार, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य प्रवाशांचा प्रवास आता अधिक जलद आणि सोयीचा होणार आहे. कोकणातील पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. या निर्णयाबद्दल लोकप्रतिनिधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री वैष्णव यांचे विशेष आभार मानले आहेत..Maharashtra Koyna Dam : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी 'कोयना' अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर, 89 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; महाबळेश्वर, नवजाची काय स्थिती?.या गाड्या थांबणारछत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-मंगळुरू एक्स्प्रेसतिरुवनंतपूरम सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्स्प्रेसलोकमान्य टिळक टर्मिनस-तिरुवनंतपूरम उत्तर (कोचुवेली) गरीब रथ एक्स्प्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.