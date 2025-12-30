Sindhudurg : धरण असूनही तहानलेले शहर! सावंतवाडीचा पाणीप्रश्न सुटणार तरी कधी?

सावंतवाडी : येथील पालिकेच्या हक्काचे पाळणेकोंड धरण असतानाही सावंतवाडीकरांना कृत्रिम पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते आहे. हा प्रश्न गेली कित्येक वर्षांपासून शहरवासीयांना भेडसावत आहे. .यावर तोडगा काढण्यासाठी ५६ कोटी १७ लाख रुपये खर्चाच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. मात्र, यातील तांत्रिक अडचणी आणि अन्य समस्या सोडवण्यासोबतच हे काम तातडीने मार्गी लावण्याचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष युवराज्ञी श्रद्धा सावंत-भोसले यांच्यासाठी एकप्रकारे आव्हान आहे. हे काम पूर्णत्वास आल्यास २४ तास पाण्यासोबतच कृत्रिम पाणीटंचाईपासून सावंतवाडीकरांची कायमची सुटका होणार आहे..Pune Equal Water Supply: पाणीटंचाई मुक्तीसाठी अजून गरज ५२ टाक्यांची; मे २०२६ पर्यंत वाट पाहावी लागणार.येथील पालिकेची निवडणूक नुकतीच झाली. यामध्ये नगराध्यक्ष म्हणून युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले या नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या. सावंतवाडीच्या विकासाचा मुद्दा घेऊन निवडणुकीमध्ये त्यांनी जनतेकडून मतरूपी आशीर्वाद मागितले होते. एकूणच जनतेने त्यांना आशीर्वाद देत नगराध्यक्षपदी विराजमान केले. .आता सावंतवाडीकरांचा विकास साधण्यासह शहरातील नागरिकांच्या समस्या सोडवणे त्यांच्यासमोर आव्हान असणार आहे. राजकारणाचा कोणताही अनुभव पाठीशी नसताना सत्ताधारी नगरसेवक आणि विरोधी नगरसेवकांना सांभाळून घेत त्यांना या समस्या मार्गी लावणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. .Water Scheme Issue : पाणी योजनेला संथ गती; जलवाहिन्या, पंपिंग स्टेशन, टाक्यांची कामे अपूर्ण.यामध्ये सध्यातरी प्राधान्याने भेडसावणाऱ्या मोठ्या समस्यांमध्ये शहरातील कृत्रिम पाणीटंचाई ही आहे. त्या पाठोपाठ शहरातील स्वच्छता, झपाट्याने होणारा विस्तार लक्षात घेता शहरात पाणीटंचाईचा सामना अनेकांना गेल्या काही वर्षांपासून भेडसावत आहे. .सुरुवातीची असलेली नळ कनेक्शन आणि वाढलेली नळ कनेक्शनचा विचार करता पाण्याची समस्या दिवसेंदिवस वाढत गेली आहे. दरवर्षी मार्च, एप्रिल, मे या महिन्यांमध्ये बऱ्याच भागात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. मुळात स्व मालकीच्या पाळणेकोंड धरणामध्ये मुबलक पाणीसाठा असतानाही केवळ नियोजनाच्या अभावामुळे कृत्रिम पांणीटंचाई नागरिकांना सोसावी लागते..शहरातील या पाणीप्रश्नावर तोडगा करण्यासाठी ५६ कोटी १७ लाख रुपये खर्चाच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम गेल्या वर्षांपासून हाती घेण्यात आले आहे. राज्य नगर उद्यान योजनेतून २०१८ पासून तत्कालीन नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्याकडून यासाठी प्रयत्न झाले. त्यासाठी तांत्रिक मंजुरीसाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. .मात्र, त्यांनी नगराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, नव्याने नगराध्यक्ष म्हणून विराजमान झालेल्या संजू परब यांनी या योजनेवर काम केले. योजनेसाठी मुंबई वाऱ्याही त्यांनी केल्या. आज त्याचे फलित म्हणून गतीवर्षीपासून या योजनेचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले. योजनेमध्ये शहरातील चार ठिकाणी हायटेक टाक्या उभारल्या आहेत. .यामध्ये झिरंग, गरड, बाहेरचा वाडा व शिल्पग्राम परिसराचा समावेश आहे. तसेच पाळणे कोंड धरणावरून येणारी शहरातील मुख्य पाईपलाईन तसेच शहरातील अन्य पाईपलाईन बदलण्यात येणार आहेत. सद्यस्थितीत हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. याशिवाय जलशुद्धीकरण प्रकल्प या प्रकल्पामध्ये येणार आहे..सावंतवाडी शहरासाठी नव्याने सुरू असलेल्या नळ पाणी योजनेचे काम ५० टक्केपर्यंत पूर्ण झाले आहे, सद्यस्थितीत जलवाहिनीचे काम सुरू आहे काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत. यावर तोडगा काढून २७ पर्यंत हे काम मार्गी लावण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे.- तुषार सरडे, नगर अभियंता, सावंतवाडी पालिका....तर शहरवासीयांना मुबलक पाणीपुरवठाएकूणच पूर्णतः नव्याने शहरातील नळ योजनेचे काम पार पडणार आहे. त्यामुळे वेळोवेळी जलवाहिनी फुटणे तसेच लिकेज होणे आदी सर्व बाबींना आळा बसणार आहे. यातून शहरवासीयांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्यास पालिका प्रशासनाला यश येणार आहे. मात्र, सद्यस्थितीत या योजनेमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत. रस्ता खोदाई करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अडचणीही आहेत. तसेच अन्य काही समस्याही प्रामुख्याने पुढे येत आहेत. या सर्वांवर मात करणे नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा भोसले यांच्यासाठी आव्हान असणार आहे..निम्मे काम मार्गीसद्यस्थितीत या नळ योजनेच्या कामावर प्रकाश टाकला असता ५० टक्केपर्यंत काम मार्गी लागले आहे. सद्यस्थितीत सर्वोदयनगर परिसरात पाईपलाईन टाकण्याचे काम सुरू आहे. प्रत्येक सोसायटी आणि घरापर्यंत नव्याने जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कामाला वेळ लागेल. त्यामुळे हे काम तातडीने पूर्णत्वास लागल्यास शहरातील पाणीप्रश्न कायमचा मिटेल. शहरात सद्यस्थितीत साडेतीन हजार एवढे नळ ग्राहक आहेत, तर २३ हजार इतकी लोकसंख्या आहे. एकूणच सर्वांचा विचार करता मुबलक पाणीपुरवठा धरणात उपलब्ध असतानाही शहरवासीयांना पाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे. या सर्वांवर तोडगा काढण्यासाठी ही नळ योजना प्रामुख्याने पूर्णत्वास आणणे नगराध्यक्षांसह नव्या सत्याधाऱ्यांना आव्हान राहणार आहे..नगराध्यक्षांसह नगरसेवकांची ‘परीक्षा’गेल्या चार वर्षांत पालिकेवर प्रशासकीय कारभार होता. या काळात या समस्येला नागरिकांना बऱ्यापैकी तोंड द्यावे लागले. आता हक्काचा नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक नागरिकांना मिळाले असल्याने या समस्येचा पाढा आता थेट नागरिक त्यांच्यासमोर मांडणार आहेत. एकूणच ही समस्या सोडवताना नगरसेवकांसोबतच नगराध्यक्षांसमोरही आव्हान असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 