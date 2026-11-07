कोकण

Sayaji Shinde Karjat Tree Felling Protest News : "पर्यावरण मंत्र्यांना पर्यावरणाचा किती गंध आहे?"; अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा कर्जतमधील वृक्षतोडीवरून सरकारवर घणाघात

Tribute to Felled Trees in Karjat : कर्जतमधील टोरेंट कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीची सहकुटुंब पाहणी; तोडलेल्या झाडांना श्रद्धांजली वाहत एकही झाड तोडू देणार नाही असा इशारा
Sayaji Shinde pays tribute to trees by visiting the deforested area in Karjat

Sayaji Shinde pays tribute to trees by visiting the deforested area in Karjat

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कैलास म्हामले

कर्जत : कर्जत तालुक्यातील टोरेंट कंपनीच्या साईडोंगर जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीचा मुद्दा राज्यभर गाजत असताना शनिवारी (७ नोव्हेंबर) अभिनेते व पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी वृक्षतोड झालेल्या जंगलाची सहकुटुंब पाहणी केली. यावेळी त्यांनी तोडण्यात आलेल्या झाडांना श्रद्धांजली वाहत तीव्र संताप व्यक्त केला.

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