Sayaji Shinde Karjat Tree Felling Protest News : "पर्यावरण मंत्र्यांना पर्यावरणाचा किती गंध आहे?"; अभिनेते सयाजी शिंदे यांचा कर्जतमधील वृक्षतोडीवरून सरकारवर घणाघात

कैलास म्हामलेकर्जत : कर्जत तालुक्यातील टोरेंट कंपनीच्या साईडोंगर जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीचा मुद्दा राज्यभर गाजत असताना शनिवारी (७ नोव्हेंबर) अभिनेते व पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदे यांनी वृक्षतोड झालेल्या जंगलाची सहकुटुंब पाहणी केली. यावेळी त्यांनी तोडण्यात आलेल्या झाडांना श्रद्धांजली वाहत तीव्र संताप व्यक्त केला..मुंबईहून कर्जतमधील नियोजित सभेसाठी आलेल्या सयाजी शिंदे यांनी सभेपूर्वी साईडोंगर परिसराला भेट दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत कुटुंबीय व नातेवाईकही उपस्थित होते. जंगलातील वृक्षतोड आणि त्यामुळे वन्यजीव, पशुपक्षी तसेच विविध प्रजातींच्या अधिवासाला निर्माण झालेला धोका पाहून त्यांनी चिंता व्यक्त केली. यापुढे एकही झाड तोडू दिले जाणार नाही, असा ठाम इशाराही त्यांनी सरकारला दिला..यावेळी पर्यावरण मंत्र्यांवर टीका करताना, मंत्रिपदाचे वाटप करताना संबंधित विषयाचे ज्ञान तपासले जाते का, असा सवाल उपस्थित करत पर्यावरण मंत्र्यांना पर्यावरणाचे किती ज्ञान आहे, असा टोला त्यांनी लगावला..यावेळी पर्यावरण बचाव समितीचे ॲड. कैलास मोरे, राजेश लाड, सतीश भोसले, स्वीटी बार्शी, प्रशांत सदावर्ते, प्रशांत उगळे यांच्यासह पाली ग्राम संघर्ष समितीचे ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.