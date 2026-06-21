Heartbreaking Story: सागरीलाटांनी गिळंकृत केला गरिबाघरचा आधार! बिडकीन झाले सुन्न; तरुणांच्या कहाण्या काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या

बिडकीन (ता. पैठण) : गणपतीपुळे येथील समुद्रात शनिवारी घडलेल्या दुर्घटनेने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील बिडकीन गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी गेलेले गावातील पाच तरुण समुद्राच्या लाटांमध्ये बेपत्ता झाल्याचे समजताच गाव सुन्न झाले. या पीडित तरुणांत आनंद राजू नरवडे (वय २०), अनिकेत बंडू हिवराळे (वय २०), प्रेम दीपक आदमाने (वय १९), आदित्य संतोष राऊत (वय २२) आणि यश रामेश्वर कांबळे (वय १९) यांचा समावेश आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.आनंद नरवडे : आई धुणीभांडी करून तर वडील ॲपेरिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. अशा हलाखीच्या स्थितीत आनंदही मिळेल तिथे मजुरी करून कुटुंबाला मदत करत असे. गणपतीपुळे येथे जाण्यासाठी त्याने आई-वडिलांकडे तगादा लावला होता. मित्रांसोबत जाण्याचा त्याचा आनंद क्षणभंगुर ठरेल, याची पुसटशीही कल्पना त्या माउलीला नव्हती..अनिकेत हिवराळे : कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा असलेल्या अनिकेतचे आई-वडील शेतमजुरी करतात. बसस्थानक परिसरातील एका मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक दुकानात तो सेल्समन म्हणून काम करत असे. कृष्णापूर येथे भाड्याने राहणाऱ्या अनिकेतने पोटाला चिमटा काढून या प्रवासासाठी पैसे साठवले होते..प्रेम आदमाने : प्रेम हादेखील कुटुंबाचा एकुलता एक आधार होता. आईसोबत कंपनीत काम करणाऱ्या प्रेमला सोशल मीडियाची मोठी आवड होती. त्याचे व्हिडिओ तयार करण्याचे वेड पाहून आईने काही दिवसांपूर्वीच त्याला मोबाइल घेऊन दिला होता. या सहलीचे सर्व क्षण टिपण्याची आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची जबाबदारी मित्रांनी त्याच्यावरच सोपवली होती. मात्र, लाटांच्या वेढ्यात त्याचे हे स्वप्न कायमचे विरून गेले..आदित्य राऊत : खळवाडी परिसरात राहणारा आदित्य हा कुटुंबाचा एकुलता एक मुलगा. त्याची आई शिवणकाम करून घर चालवते. आदित्यनेही आईच्या कष्टाची जाण ठेवून मिळेल ते काम करत घरच्या जबाबदाऱ्या पेलण्यास सुरवात केली होती. मात्र, आता त्याच्या जाण्याने त्या आईचे जगच उद्ध्वस्त झाले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...यश कांबळे : यशच्या डोक्यावरून लहानपणीच वडिलांचे छत्र हरपले होते. आई आणि दोन लहान भावांची जबाबदारी यशवर होती. गल्लीतील एका चपलांच्या दुकानात काम करून तो घर चालवायचा. आयुष्यात काहीतरी नवीन करण्याची त्याची सतत धडपड असायची. मात्र, आजच्या घटनेने आई आणि दोन लहान भावंड पोरके झाले.गणपतीपुळे ः दुर्घटना घडल्यानंतर समुद्र किनारी अधिकारी, स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यटकांची गर्दी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.