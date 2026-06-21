कोकण

Heartbreaking Story: सागरीलाटांनी गिळंकृत केला गरिबाघरचा आधार! बिडकीन झाले सुन्न; तरुणांच्या कहाण्या काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या

Bidkin families mourn loss of young breadwinners: गणपतीपुळे समुद्रकिनारी पाच तरुण बेपत्ता; बिडकीन गावावर शोककळा, हलाखीच्या कुटुंबांचा कर्ता हरपल्याने हंबरडा
Families Shattered as Sea Claims Young Earners; Bidkin in Deep Grief

Families Shattered as Sea Claims Young Earners; Bidkin in Deep Grief

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सकाळ वृत्तसेवा
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बिडकीन (ता. पैठण) : गणपतीपुळे येथील समुद्रात शनिवारी घडलेल्या दुर्घटनेने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील बिडकीन गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी गेलेले गावातील पाच तरुण समुद्राच्या लाटांमध्ये बेपत्ता झाल्याचे समजताच गाव सुन्न झाले. या पीडित तरुणांत आनंद राजू नरवडे (वय २०), अनिकेत बंडू हिवराळे (वय २०), प्रेम दीपक आदमाने (वय १९), आदित्य संतोष राऊत (वय २२) आणि यश रामेश्वर कांबळे (वय १९) यांचा समावेश आहे.

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