Pali News : श्रावण संपला, गणपती गेले; मासळीवर खवय्यांचा ताव

पाली : दहा दिवसांच्या गणरायाचे विसर्जन झाले आणि काही दिवसांपूर्वी श्रावण देखील संपला आहे. त्यामुळे आता खवय्यांच्या उड्या मासळीवर पडत आहे. तसेच समुद्रात मासेमारीसाठी होड्या देखील जात आहेत. परिणामी जिल्ह्यात सध्या समुद्रातील मासेमारी जोरात सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात मासळी सापडत आहे. त्यामुळे मासळीची आवक वाढली आहे. .मासे मुबलक सापडत असल्यामुळे मासळीचे भाव सुद्धा आटोक्यात आहेत. त्यामुळे स्थानिकांसह येथे येणारे पर्यटक व खवय्यांची चंगळ झाली असून ते मासळीवर ताव मारताना दिसत आहेत. काही जणांनी तर मटणासाठी देखील रांगा लावल्या होत्या..पावसाळ्यात जून महिन्यापासून मासेमारी बंद होती. नारळी पौर्णिमेनंतर दर्याला नारळ अर्पण करून बोटी समुद्रात गेल्या. मात्र पुन्हा वादळी वाऱ्यामुळे बोटी किनाऱ्यावर परतल्या. मात्र सध्या वातावरण अनुकूल असल्यामुळे आता पुन्हा मासेमारी सुरू झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या विश्रांती नंतर मासळीची चांगली आवक सुरू झाली आहे. जिल्ह्याला तब्बल 240 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे येथे ताजी मासळी सहज उपलब्ध होते. अनेक लोक व पर्यटक खास ताजी मासळी खाण्यासाठी येथे येतात. .तर येथील मासळी मोठ्या प्रमाणात मुंबई व इतर शहरात देखील जाते. कोळंबी, सुरमई, रावस, टोळ, कर्ली, घोळ व पापलेट आदी माशांना पसंती मिळत आहे. बागडा, बोंबील, मांदेली, बांगडा असा माशांची सध्या लॉटरी लागत आहे.वडखळ येथील गिरीश म्हात्रे यांनी सांगितले की श्रावण पाळला होता. श्रावणानंतर गणपती आले त्यामुळे मांसाहार बंद होता. मात्र आता गणपती बाप्पाचे विसर्जन केल्यानंतर मांसाहाराला सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये माशांना अधिक पसंती आहे..श्रावण नुकताच संपला आहे. तसेच गणरायाचे विसर्जन देखील झाले आहे. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून शाकाहारावर असलेले नागरिक आता मांसाहार करू लागले आहेत. मांसाहारमध्ये मासळीला विशेष पसंती आहे. तसेच गणपतीसाठी अनेक चाकरमानी गावी आले आहेत. त्यांचा कल मासळी खाण्यावर अधिक आहे. मासळी देखील मुबलक, ताजी व स्वस्त भेटत आहे. खवय्ये खुश आहेत. परिणामी विक्री सुद्धा चांगली होत आहे.गौरी मनोरे, मासळी विक्रेत्या, पेण-पाली.मासळी दर प्रतिकिलो (ठिकाणानुसार यामध्ये कमी जास्त भाव आहे)बोंबील - 200 ते 300 रुपये किलोपापलेट मध्यम - आता 600 ते 700 रुपये किलोपापलेट मोठे - आता 1000 ते 1200 रुपये किलोसुरमई, रावस व - 700 ते 800 रुपये किलोमांदेली - 150 रुपये किलोलाल छोटी कोलंबी - 400 रुपये किलोबांगडा मालवणी - 300 रुपये किलोहलवा - 600 रुपये किलो (किंवा 500 रुपयाला 2 मध्यम आकाराचे हलवेटोळ - 400 रुपये किलोयाबरोबरच इतरही विविध प्रकारची मासळी विक्रीसाठी येत आहे..